Altın Koza'da onur gecesi

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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde önceki akşam Onur Ödülleri sahiplerini buldu. Sinemamıza verdikleri emeğin yanı sıra başarılarını onurlandırmak adına sunulan ödüller bu yıl sinema ve tiyatro oyuncuları Demet Akbağ ve Uğur Polat’a verildi. Ceyda Düvenci’nin sunduğu gecede, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, Demet Akbağ’a ödülünü verirken, Uğur Polat’ın ödülünü ise, bu yılın jüri üyelerinden de olan Mehmet Aslantuğ sundu.

‘YA EVDE YOKSAN’ SÜRPRİZİ

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülü’ne layık görülen Demet Akbağ’a orkestranın sürprizi ünlü sanatçının rol aldığı “Ya Evde Yoksan” filminin şarkısını çalmaları oldu. Orkestra şefi gibi orkestrayı yöneterek kendilerine eşlik eden Akbağ, ardından konuşma yaptı. Esprili bir dille konuklara fıkra anlatan Akbağ, “Kısa versiyonunu bazı talk show programlarında söyledim. Bu kadarını hatırladığımı ben de bilmiyorum. Ben de kendime şaşırıyorum” diye konuştu.

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YAŞASIN SİNEMA

Onur Ödülü’nü alan Demet Akbağ, sahnede yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Yıllardır farklı farklı oyunlarla sahneye çıktım, alkışlandım. Bu güzel şehrin kıymetli festivalinden bu ödülü almak onur verici. Teşekkür etmek istiyorum. Her şeyden önce meslek hayatım boyunca çok şey öğrendiğim ustalarıma, hocalarıma, her yaş grubundan rol arkadaşlarıma, yapımcılarıma, yönetmenlerime, senaristlerime burada bile yalnız bırakmayan yakın dostlarıma, yaklaşık 25 yıldır benimle birlikte yürüyen canım Selma Semiz’ime, aileme ve tabii siz seyircilerime çok çok teşekkür ederim. Canım arkadaşım Uğur ile bu ödülü paylaştığım için çok mutluyum. Çok güzel bir gece, çok güzel bir festival. Yaşasın sinema."