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Altın Koza’da jüri başkanı

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#31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali#Nuri Bilge Ceylan#Menderes Samancılar
Altın Koza’da jüri başkanı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 08:42

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

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Menderes Samancılar’ın başkanlığını yaptığı, Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Gökhan Mutlay ve Mahmut Göğebakan’ın festival yürütme kurulunu üstlendiği ekip, bu yıl jüri başkanının sinemamızın ödüllü yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan’ın olacağını açıkladı.

Altın Koza’da jüri başkanı

Festivalde, ‘ulusal uzun metraj film yarışması’nın ‘en iyi film’ine 1 milyon 500 bin TL para ödülü verileceği de duyuruldu. Festivale başvurular ise 16 Ağustos’ta son bulacak. Adana Altın Koza Film Festivali’nin açılışı, 23 Eylül’de “Orhan Kemal emek ödülleri” töreniyle yapılacak.

 

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#31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali#Nuri Bilge Ceylan#Menderes Samancılar

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