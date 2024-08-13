Altın Koza’da jüri başkanı

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Menderes Samancılar’ın başkanlığını yaptığı, Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Gökhan Mutlay ve Mahmut Göğebakan’ın festival yürütme kurulunu üstlendiği ekip, bu yıl jüri başkanının sinemamızın ödüllü yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan’ın olacağını açıkladı.

Festivalde, ‘ulusal uzun metraj film yarışması’nın ‘en iyi film’ine 1 milyon 500 bin TL para ödülü verileceği de duyuruldu. Festivale başvurular ise 16 Ağustos’ta son bulacak. Adana Altın Koza Film Festivali’nin açılışı, 23 Eylül’de “Orhan Kemal emek ödülleri” töreniyle yapılacak.