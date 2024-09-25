Altın Koza başladı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 09:02
Bu yıl 31’inci kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Merkez Park’ta gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Volkan Severcan’ın sunduğu gecede, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu.
Bu yılın ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski’ye verildi.
Ünlü yönetmen ödülünü Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı.
Usta yönetmen ödül konuşmasında, “Bu büyük onur için teşekkür ederim. Yaşam Boyu Başarı Ödülü sanki ‘Her şey bitti, güle güle’ demek anlamına da geliyor. Bir sonraki sefer buraya ‘Ekstra Ekstra Uzun Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almak için gelmek istiyorum” diyerek tüm salondan alkışları topladı.
Adanalı yazar Orhan Kemal’in anısını yaşatmak için sinema
emekçilerine verilen Orhan Kemal Emek Ödülleri
de gecede sahiplerini buldu.
Bu yıl Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin sahipleri oyuncu Güler Ökten, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper ile yönetmen, genel koordinatör, yönetmen yardımcısı, senarist, görüntü yardımcısı ve oyuncu yönetmeni Muzaffer Hiçdurmaz oldu.