Altın Koza başladı

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Bu yılın ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski’ye verildi.

Ünlü yönetmen ödülünü Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı.

Usta yönetmen ödül konuşmasında, “Bu büyük onur için teşekkür ederim. Yaşam Boyu Başarı Ödülü sanki ‘Her şey bitti, güle güle’ demek anlamına da geliyor. Bir sonraki sefer buraya ‘Ekstra Ekstra Uzun Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almak için gelmek istiyorum” diyerek tüm salondan alkışları topladı.