AltÄ± yÄ±llÄ±k evlilik ve Ã¼Ã§ Ã§ocuktan sonra ilk kez aÃ§Ä±kladÄ±: Kaynanam Ã§Ã¶pÃ§atanlÄ±k yapmadÄ±... KarÄ±mla olmayacak bir yerde tanÄ±ÅŸtÄ±k

Hem bu kadar Ã¼nlÃ¼ hem de bu kadar mutlu olunca da ister istemez milyonlarÄ±n ilgisini Ã§ekiyorlar. Hele tanÄ±ÅŸmalarÄ±na dair bir 'ÅŸehir efsanesi' vardÄ± ki yÄ±llar yÄ±lÄ± herkes ona inandÄ±.

Ama Ã¼nlÃ¼ oyuncu sonunda dayanamadÄ± ve karÄ±sÄ±yla aslÄ±nda nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onu ilk nerede gÃ¶rÃ¼p beÄŸendiÄŸini ilk kez aÃ§Ä±kladÄ±.

HERKES ONLARI KAYNANASININ TANIÅžTIRDIÄžINI SÃ–YLÃœYORDU

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, sinemanÄ±n emektarlarÄ±ndan Arnold Schwarzenegger ile eski karÄ±sÄ± Maria Shriver'Ä±n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Katherine Schwarzenegger ile oyuncu kocasÄ± Chris Pratt.

Pratt, ilk karÄ±sÄ± Anna Faris'ten boÅŸandÄ±ktan sonra tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Katherine ile 2019 yÄ±lÄ±nda evlendi. Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde de Ã§iftin Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu oldu.

Ä°kisi kÄ±z biri erkek Ã§ocuklarÄ±yla, Ã§iftlik evlerinde mutlu mesut yaÅŸÄ±yor Katherine ile Chris.

OnlarÄ±n tanÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili anlatÄ±lan bir hikaye vardÄ± yÄ±llardan beri. Buna gÃ¶re iki genci, Katherine'in annesi Maria Shriver tanÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. DoÄŸrusu buna inananlar da Ã§oktu.





'KARIMI Ä°LK KEZ HOLLYWOOD'DA BÄ°R KÄ°LÄ°SEDE GÃ–RDÃœM'

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Maria ile damadÄ± Chris gayet gÃ¼zel bir ÅŸekilde geÃ§iniyorlar. Hatta yeri geldiÄŸinde birbirlerine Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rmayÄ± bile ihmal etmiyorlar.

Ama Chris Pratt, artÄ±k bir "ÅŸehir efsanesine" dÃ¶nÃ¼ÅŸen "Ã§iftin Ã§Ã¶pÃ§atanÄ± Katherine'in annesi" sÃ¶ylemine son noktayÄ± koydu. Daha doÄŸrusu karÄ±sÄ±yla nerede ve nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Pratt, iÅŸin aslÄ±nÄ± Steve Doocy'ye, Fox and Friends iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajda anlattÄ±.

KarÄ±sÄ± Katherine ile tanÄ±ÅŸmasÄ±nda kayÄ±nvalidesi Maria Shriver'Ä±n aracÄ±lÄ±k yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sonra da ÅŸunlarÄ± anlattÄ± oyuncu: "KarÄ±mla bir kilisede tanÄ±ÅŸtÄ±m. Hollywood'da bir kilisedeydim. EtrafÄ±ma baktÄ±m ve onu gÃ¶rdÃ¼m."





'BÄ°R BAKTIM ONU GÃ–RDÃœM... Ã‡OK SEVÄ°MLÄ°YDÄ°'

Pratt aslÄ±nda bÃ¶yle bir ortamda etraftaki kÄ±zlara bu ÅŸekilde bakÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini bildiÄŸini sÃ¶yledi. ArdÄ±ndan da ÅŸunlarÄ± ekledi: "Ama ben de insanÄ±m. Katherine'i gÃ¶rÃ¼nce 'Vay canÄ±na! GerÃ§ekten Ã§ok tatlÄ±' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m."

Chris Pratt, karÄ±sÄ± Katherine ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yanÄ±nda eski karÄ±sÄ± Anna Faris'ten dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Jack vardÄ±. Onu Ã§ocuklar iÃ§in dÃ¼zenlenen programdan almaya gitmiÅŸti. Ä°ÅŸte o sÄ±rada da karÄ±sÄ± Katherine'i gÃ¶rdÃ¼ ve onunla tanÄ±ÅŸtÄ±.

Zaten Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt, o tanÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±lar. Sonra da evlenip yuvalarÄ±nÄ± kurdular.





ARADIÄžI HUZURU Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE BULDU

Chris Pratt, ÅŸu an evli olduÄŸu Katherine ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ilk karÄ±sÄ± Anna Faris'ten boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

Pratt ile Faris, 2007 yÄ±lÄ±nda birlikte rol aldÄ±klarÄ± Take Me Home Tonight adlÄ± filmin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Bir yÄ±l sonra niÅŸanlandÄ±lar ve 2009'da da evlendiler. 2012'de de oÄŸullarÄ± Jack dÃ¼nyaya geldi.

Ama Ã§ocuklarÄ± beÅŸ yaÅŸÄ±ndayken evliliklerini bitirme kararÄ± aldÄ±lar. Eski Ã§ift, oÄŸullarÄ±nÄ±n ortak velayetini aldÄ±lar.

Pratt, Anna Faris'ten boÅŸandÄ±ktan iki yÄ±l sonra Katherine Schwarzenegger ile evlendi. Ã‡iftin beÅŸ yaÅŸÄ±nda Lyla Maria, Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±nda Eloise Christina adÄ±nda iki kÄ±zÄ±yla henÃ¼z bir yaÅŸÄ±na giren Ford Fitzgerald adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu var.

Pratt, karÄ±sÄ± Katherine ile kendisini kaynanasÄ± Maria Shriver'Ä±n tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na son noktayÄ± koydu.Â Â