Altı yıllık evlilik 'şöhret farkı' yüzünden bitmişti... Ben karımdan boşanmak istemedim... İhanet, mideme ağrı gibi çöktü

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İşte yıllar önce başlayıp biten bir evliliğin kahramanları da bu durumda. Her ikisi de artık başkalarıyla yuva kurmuş olsalar bile biten evlilik yine mercek altına alındı.

ÜLKEMİZDE BİZİM EV DİZİSİYLE TANINDI

Bu, konuşula konuşula bitmeyen evliliğin kahramanları, Full House (Bizim Ev) adlı diziyle tanınan 62 yaşındaki oyuncu John Stamos ise bir zamanlar büyük aşk yaşayıp evlendiği 53 yaşındaki model Rebecca Romijn.

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Eski çift, 1994 yılında tanışıp dört yıl sonra da evlendi. Ama evlilikleri altı yıl sürdü. 2005 yılında resmen boşandılar.

Sonrasında John Stamos, model Caitlin McHugh ile hayatını birleştirdi. Rebecca Romijn de Jerry O'Connell ile evli.

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Ama belli ki özellikle Stamos açısından aradan geçen yıllara rağmen söylenecek sözler daha bitmemiş.

John Stamos, geçtiğimiz günlerde Bobbi Althoff'un sunduğu The Really Good Podcast'e konuk oldu. Orada da Rebecca Romijn ile boşanması hakkında konuştu.

Stamos, konuk olduğu podcast yayınında model ve oyuncu Rebecca Romijn ile biten evliliğini anlattı.

John Stamos, en çok Full House dizisiyle hatırlanıyor. Bu dizide Stamos'un yanı sıra 2022'de hayata veda eden Bob Saget, şu sıralar kanserle boğuşan Dave Coulier, Candace Cameron Bure; Jodie Sweetin önemli rolleri paylaşıyordu.





ONDAN BOŞANMAK BENİM KALBİMİ KIRDI

Stamos samimi bir şekilde "Bu, benim kalbimi kırdı. Ben karımdan boşanmak istememiştim" diye konuştu. Stamos'un anlattığına göre boşanmak isteyen taraf Rebecca Romijn oldu.

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John Stamos yayında "Bunu atlatmam uzun sürdü. Ama şimdi söylemem gerekiyor ki, Rebecca artık başka biriyle evlendi. Çocukları ve gayet güzel bir hayatları var" diye konuştu.

Oyuncu, eski karısı Rebecca'nın yeni kocası 52 yaşındaki Chris O'Connell ile bir partide tanıştığını da belirtti.

Stamos, ünlü sunucu O'Connell hakkında da övgü dolu sözler söyledi: "Onunla yakın zamanda karşılaştım. Çok tatlı ve çok kibar biri. Bir partide karşılaştık. Kesinlikle daha tatlı olamazdı. Çok komikti ve çok çekiciydi."

Her ne kadar Rebecca Romijn'in sonradan evlendiği kocası Chris O'Connell hakkında güzel sözler söylese de eski karısını boşandıktan sonra hiç görmediğini de sözlerine ekledi Stamos.

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John Stamos, geçen yılın kasım ayında karısı Caithlin ile birlikte gittiği bir partide Rebecca Romijn'in evli olduğu Chris O'Connell ile karşılaştı. Podcast yayınında da onunla ilgili çok güzel sözler söyledi.





'ONU YÜKSELTİRKEN KENDİMİ KAYBETTİM'

Stamos, eski karısı Rebecca Romijn ile evliliğine anılarını topladığı If You Have Told Me adlı kitabında da değinmişti.

Orada kendisi ünlü, Rebecca ise daha kariyerinin başındayken tanıştıklarını anlattı Stamos. "Onu yükseltirken kendimi kaybettim. Benim bir TV ünlüsü olduğumu kendisinin ise yeni parlayan bir yıldız olduğunu söylüyordu. Derinlerde bir yerde ona inanmaya başlamıştım" diye yazdı oyuncu.

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Evliliklerinde inişler ve çıkışlar olduğunu da hiç saklamadı.

İlişkilerinde bir eksik vardı yazdığına göre. Evlilerdi ve değişiyorlardı, ama birlikte değil ayrı ayrı.

Söz gelimi Rebecca Romijn ile evliyken hiç çocuk sahibi olmaktan söz etmiyorlardı. İkisi bir çift olarak aynı hayali paylaşmaz olmuştu.

Rebecca, yeni parlayan kariyeri ve arkadaşlarıyla öylesine meşguldü ki John Stamos'un kendisinden uzaklaştığını fark etmedi bile.

Yine kitabında yazdığına göre Rebecca, kocası John'a daha az gülümsemeye başladı. Akşam yemeklerinde gözlerinin içine bakmıyor, başka odalarda telefon konuşmaları yapıyordu.

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Stamos'un kitabında başka ilginç satırlara da yer verdi:" İhanet, midedeki yanma hissiyle başlar. Sonra düşüncelerinizi bulandıran bir şüpheye dönüşür. Gerçeği öğrenmek ilk anda insana korkunç gelir. Ama beklenen bir şeydir de. Sanki bunun olmasını bekliyor gibi hissedersiniz... "

John Stamos, kitabında eski karısından nefret ettiğini de hiç saklamadı... Ama yıllar sonra onu böylesine şeytanlaştırmaktan vazgeçtiğini de saklamadı.

John Stamos ikinci evliliğini model 2018 yılında Caitlin McHugh ile yaptı. Bu evlilikten 8 yaşında Billy adında bir erkek evladı var.





Rebecca Romijn ise 2007'de, Jerry O'Connell ile hayatını birleştirdi. Çiftin 17 yaşında Dolly ve Charlie adında ikizleri var.