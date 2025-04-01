Altı yılda üç defa boşandı yine de vazgeçmiyor… ‘Bir kez daha evlenebilirim’

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“Bundan böyle evliliğe paydos” diyen en sonunda da biriyle tekrar nikah masasına oturmadan önce en az beş yıl nişanlı kalması gerektiğine karar veren Christina Haack şimdilerde bu sözünden dönmüş gibi.

“EVLİLİĞE PAYDOS” DEMİŞTİ… FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ: YENİ BİR KOCAYA EVET DİYEBİLİRİM

Ünlü sunucu bir daha evlilik yok demesine rağmen artık yeniden nikah masasına oturma fikrine daha sıcak baktığını “Belki bir kocaya daha açık olabilirim” sözleriyle anlattı.

Christina Haack Temmuz 2024'te üçüncü kocası Josh Hall'dan ayrılmıştı.

41 yaşındaki ünlü sunucu uzun yıllardır televizyon ekranlarının ev yenileme ve emlak satış programlarının en tanınmış yüzlerinden biri.

Christina Haack ilk evliliğini yaptığı ve birlikte ünlendiği Tarek El Moussa’yla yeniden program sunmaya başladı

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Bu ünü de ilk eşi Tarek El Moussa’yla birlikte sundukları programla kazanmışlardı.

İLK İKİ EVLİLİĞİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Christina Haack 2009'dan 2016'ya kadar Tarek El Moussa ile evliydi. Eski çiftin bu evlilikten 14 yaşında Taylor adında bir kızları ve 9 yaşında Brayden adında bir oğulları var.

Ünlü sunucunun ikinci kocası Ant Anstead da şimdilerde Renee Zellweger'la büyük bir aşk yaşıyor

İkinci evliliğini ünlü sunucu 46 yaşındaki Ant Anstead’le yapan Christina Haack, bu iki yıl süren evlilikten de şimdi 5 yaşında olan Hudson adını verdiği bir erkek evlada daha kavuşmuştu.

SON EVLİLİĞİ OLAYLI BİTMİŞTİ

Christina Haack son evliliğini yaptığı Josh Hall’den de yaklaşık üç yıllık evliliklerinin ardından Temmuz 2024'te resmen ayrıldı.

Christina Haack'in Josh Hall ile yaptığı üçüncü evlilik olaylı şekilde bitmişti

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İlk iki evliliğinde yaşamadığı büyük krizi de işte o zaman yaşadı. Josh Hall’den ayrılırken onu kendisinden para çalmakla suçlayan Christina Haack onun kısacık evlilikleri yüzünden kendisinden sahip olduğu evi bile istediğini iddia edip büyük bir kavgaya tutuşmuştu.

ŞİMDİ ÇOK AŞIK… O YÜZDEN HER KARARINDAN DÖNEBİLİR…

Tüm bu yaşananlara rağmen Christina Haack’e yeniden evlenmeyi düşündüren şey ise hayatına yeni giren ve onu çok mutlu eden bir aşk…

Son birkaç aydır yaşadığı mutluluk Christina Haack'i evlilik istememe kararından vazgeçirdi

Christina Haack bir süredir Network Connex'in başkanı ve CEO'su olan nülü iş insanı Chris Larocca’yla birlikte.

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Ünlü sunucu şubat ayında ilk kez birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak Chris Larocca’yla olan ilişkisini duyurmuştu.