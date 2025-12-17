Altı yılda üç evliliği tarihe gömdü... Sevgilisiyle verdiği poz infial yarattı: Çocuklarından da mı utanmadın!

Haberin Devamı

Son evliliğinde kocasıyla ortak bir çocukları dünyaya gelmedi ama ona boşanırken neredeyse bir servet verdi.

Onunla yollarını ayırmasının ardından da tabii ki yine yalnız kalmadı. Bu defa henüz evlenmedi ama yine hayatını paylaşacak bir sevgilisi oldu.

Şimdi de onunla verdiği bir poz yüzünden deyim yerindeyse yerden yere vuruluyor.

ÜÇ KOCASINDAN ÜÇ ÇOCUĞU OLDU... ŞİMDİ BİR SEVGİLİSİ VAR

Bu anlattığımız ünlü, bir dijital platformda ekrana gelen emlak programıyla tanınan tasarımcı Christina Haack.

42 yaşındaki Haack, son kocası Joshua Hall ile olaylı bir şekilde boşandı.

Sonra da Chris Larocca ile romantik ilişki yaşamaya başladı. Bir yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle sürdürdüğü hayatın kesitlerini de zaman zaman sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

Bunun son örneklerinden birini de kısa süre önce sergiledi.

TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI

Christina Haack, siyah beyaz paylaşımında bir masasının üzerinden uzanıp sevgilisini öpmeye hazırlanırken görülüyor. O sırada da hemen yanına bir içecek şişesi görülüyor.

İşte Haack'ın bu paylaşımı takipçilerinden büyük tepki aldı. Birçok kişi, ikisi küçük bir tanesi de yetişme çağında olan birine bu pozların hiç yakışmadığını savundu.

Bu arada Haack'ın, ilk eski kocası Tarık El Moussa ile evliliğinden 15 yaşında Taylor adlı bir kızı ve 10 yaşında Brayden adlı bir oğlu bulunduğunu hatırlatalım.

İkinci eski kocası Ant Anstead'dan ise şu anda 6 yaşında olan Hudson adında bir oğlu var.





'BU POZ ÇOK SAÇMA'

Bir kullanıcı "Bu poz çok saçma.. Senin artık büyümen ve çocuklarına iyi bir rol model olman gerekli. Çünkü hiç öyle değilsin" diye yazdı.

Takipçilerin yorumlarında en çok vurguladıkları kişi, Haack'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen ve üç çocuğunun en büyüğü olan kızı Taylor'dı.

Bir başka takipçisi "Bu üzücü. Christina büyü artık. Zaten bu adam da seni terk edecek" diye görüş bildirdi.

Haack ise bir tek bu takipçisinin yorumuna "Profilinde bekar ve eğlenmeyi seven biri" yazan bir kullanıcıdan ilginç bir yorum" diye yanıt verdi.

'İLK EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİM'

Christina Haack son olarak üçüncü kocasıyla boşanırken ona verdiği servetle gündeme gelmişti. Kısacık bir zaman evli kaldığı Joshua Hall'a ayrılırken değerli bir arazi, bir ev ve lüks arabalar verdi. Hatta Joshua Hall bütün bunların üzerine "Daha çok istemediğim için bana minnettar olmalı" bile dedi.

Tabii ki Christina Haack, üçüncü evliliğini yaparken işlerin bir gün bu noktaya geleceğini bilemezdi.

Fakat People dergisine verdiği yeni röportajda aslında Joshua Hall ile evlenmemesi konusunda bir "işaret" geldiğini ama o ilk anda bunu anlayamadığını söyledi.

Haack, "Joshua bana ilk evlilik teklif ettiğinde 'Hayır' dedim. O da yüzüğü fırlatıp havuza attı. Bu, muhtemelen ilk kırmızı bayraktı" dedi. Christina Haack, bu hikayeyi daha önce kimsenin duymadığını ama gerçek olduğunu sözlerine ekledi.

Anlattığına göre Joshua Hall'un hemen yanı başında evlenme teklif ettiği bu havuzun dekorasyonunu da kendisi yapmıştı. Ama ona göre evlilik teklifinin zamanlaması yanlıştı. Bu yüzden de reddetti.

ESKİ KOCASI BU SÖZLERİ YALANLADI

Haack, evlenme teklifini geri çevirme nedenini şöyle anlattı: "İlişkimiz öyle harika değildi. Bir dargın bir barışık gidiyorduk. İşler iyiyken iyiydi, ama ben o zaman evlenmeye hazır değildim."

Christina Haack, o sırada Hall'un teklifini reddederken neler söylediğini hatırlamadığını belirtti. Ama sonrasında Joshua Hall'un o tek taş yüzüğü fırlatıp havuza attığını çok net hatırlıyor.

O bunları anlattıktan sonra olaylı boşandığı kocası Hall da sözcüsü aracılığıyla "Christina'nın ne anlattığı hakkında bir fikri olmadığını" belirtti.





ASLINDA APAR TOPAR NİŞANLANIP GİZLİCE EVLENDİLER

Her ne kadar Christina Haack, Joshua Hall'un ilk teklifini reddettiğini söylese de flört etmeye başladıktan altı ay sonra çift nişanlandı.

Bu mutlu haberi de 2021 yılının eylül ayında duyurdular.

Meksika'da nişanlanan Haack ile Hall, bir ay sonra da evlendiler. Ama bunu 2022 yılının nisan ayına kadar kamuoyuna duyurmadılar. 2024 yılının temmuz ayında da Joshua Hall, boşanma davası açtı.

Eski çiftin ayrılığı ve boşanması ise öyle sessiz sakin bir şekilde olmadı. Birbirleriyle bazen basın bazen de sosyal medya aracılığıyla kavgaya tutuştu.

Christina Haack, boşandığı kocası hakkında bazı ilginç açıklamalarda bulundu. Bazen de bunun için sosyal medya hesabını kullandı.

Haack'ın söylediği bazı şeyler de belli ki Josh Hall'u kızdırdı.. Ki bunlar arasında kişiliğine yönelik olanlar da vardı.

Haack'ın ileri sürdüğüne göre Josh Hall'un kendine güvensiz olduğu bazı noktalar vardı. Ayrıca iki çocuğunun babası eski kocası Tarek El Moussa ile samimiyetini ise kıskanıyordu.





'HİÇ OLGUN BİR DAVRANIŞ DEĞİL'

İşte bütün bunların üzerine Josh Hall, İngiliz Daily Mail gazetesine bir röportaj verdi ve eski karısının bazı sözlerini yalanladı.

Hall, aslında kamuoyunun gözleri önünde böylesine bir çekişme ve husumet yaşamak istemediğini belirtti.

Josh Hall "İkimizin de çocuklarına ve ailelerine saygılı olmaya çalıştım. Ama şimdi bir şeyler söylemeliyim. Cünkü ne yazık ki inanlar sadece onun söylediklerini okuyor" dedi.

44 yaşındaki Hall, her ne kadar hem Christina Haack'ın hem de kendisinin ekran sayesinde tanındığının farkında olsa da yine de boşanmalarının aslında kamuoyunun ilgi alanına girmemesi gerektiğini savundu.

Elbette sosyal medyada da bu konuda bazı paylaşımlar yapılabileceğini belirten Hall 'Yine de sinirli bir genç gibi davranmanın' kendisinin yapacağı bir şey olmadığını sözlerine ekledi.





'SAHİP OLDUĞUM HER ŞEYİ ONUNLA PAYLAŞTIM'

Evlilikleri resmi olarak sona ermeden öne 42 yaşındaki Christina Haack, eski kocasının kendisinden aylık 65 bin dolar nafaka istediğini söylemişti. Ama Josh Hall bu iddiayı reddetti.

Sonra da "Kesinlikle benden daha fazla para kazandı. Ben de elimden geleni verdim" diye konuştu... Bu arada Christina Haack'ın 25 milyon dolar serveti olduğunu da not düşelim.





BOŞANIRKEN KARISINDEN EV, ARAZİ, LÜKS OTOMOBİLLER ALDI

Yapılan boşanma anlaşmasına göre Christina Haack, eski kocasına 300 bin dolar ödedi...Bunun yanı sıra eski kocasının avukatlık ücreti olan 40 bin doları ve yasal giderler için gereken 100 bin dolar da onun cebinden çıktı.

Josh Hall da bu olaylı ayrılık için kendisinin de 25 bin dolar gibi bir harcama yaptığını savundu.

Resmi boşanma sırasında her ikisi de eş nafakası haklarından ise feragat eti.

Ama görünüşe göre bu boşanmadan kazançlı çıkan taraf Josh Hall oldu...





'DAHA FAZLASINI İSTEMEDİĞİM İÇİN BANA TEŞEKKÜR ETSİN'

Christina Haack'tan Tennessee'de bir ev, Kaliforniya'da bir arazi, mobilya, aralarında bazı klasik lüks otomobillerin de bulunduğu birkaç tane motorlu taşıt aldı.

Yine de kendi ileri sürdüğüne göre 'gönüllü olarak' çok daha fazlasından vazgeçti.

Josh Hall son olarak eski karısı Christina Haack'a da bu konuda bir mesaj gönderdi: "Çok daha fazlasından vazgeçtik... Christina bunun için bana minnettar olmalı."

Christina Haack'ın, Tarık El Moussa ile evliliğinden iki, Ant Anstead ile evliliğinden de bir çocuğu var.





Haack ile eski kocası Tarek El Moussa dostane bir ilişki sürdürüyor. Haack ve sevgilisi, El Moussa ile yeni karısı Heather Rae ile sık sık buluşuyor.





Haack, üçüncü evliliği bittikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir iş insanı Chris Larocca ile birlikte.