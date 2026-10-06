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Altı buçuk aylık hamileyken aşk sahnesi çekmek zorunda kaldım... Hiç kolay değildi

Güncelleme Tarihi:

#Sienna Miller#Dominic West#Oli Green
Altı buçuk aylık hamileyken aşk sahnesi çekmek zorunda kaldım... Hiç kolay değildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 15:56

Dışarıdan bakıldığında sanki her anı çok eğlenceliymiş gibi görünen bazı meslekler vardır. Bunların başında da oyunculuk gelir belki.

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Herkese nasip olmasa bile bu meslek sayesinde ünlü olmak, milyonlarla ifade edilen bir hayran kitlesi edinmek, tabii ki ortalamanın üzerinde para kazanmak.

Yine de dışarıdan baktığınızda mesleklerinde hiçbir zorluk yokmuş gibi gördüğünüz oyunculara sorarsanız size bu işin hiç de öyle sanıldığı kadar kolay olmadığını anlatırlar.

Altı buçuk aylık hamileyken aşk sahnesi çekmek zorunda kaldım... Hiç kolay değildi
ÜNLÜ OYUNCUDAN İTİRAF GELDİ
İşte bu konuya örnek olacak itiraflardan biri de İngiliz oyuncu Sienna Miller'dan geldi.

44 yaşındaki oyuncu şu sıralarda başrollerini Dominic West ile paylaştığı War (Savaş) adlı diziyle gündemde.

Altı buçuk aylık hamileyken aşk sahnesi çekmek zorunda kaldım... Hiç kolay değildi
Eleştirmenlerden tam not alan bu 8 bölümlük dizinin bazı sahneleri çekilirken Sienna Miller oldukça zor anlar yaşadığını itiraf etti.

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Harper's Bazaar dergisine konuşan Sienna Miller, yapımdaki rol arkadaşı Archie Renaux ile oynadığı aşk sahnelerinden söz etti.

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Altı buçuk aylık hamileyken aşk sahnesi çekmek zorunda kaldım... Hiç kolay değildi

ÇEKİMLER SIRASINDA KARNI BURNUNDA HAMİLEYDİ
Anlattığına göre Miller o sahneler çekilirken ikinci bebeğine altı buçuk- yedi aylık hamileydi.

Bir yandan senaryonun gerektirdiği gibi çekici görünmeye çabalarken bir yandan da hamileliği nedeniyle kusmamaya çalışıyordu.

Miller çekimlerin en zor kısmı hakkında şunları söyledi: "O haldeyken Archie Renaux ile bir aşk sahnesi çekmeye çalışmak....O da çok korkuyordu, çünkü belirgin bir hamilelik göbeğim vardı.

Altı buçuk aylık hamileyken aşk sahnesi çekmek zorunda kaldım... Hiç kolay değildi
Dizide Sienna Miller'ın yanı sıra Dominic West de rol alıyor.

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Altı buçuk aylık hamileyken aşk sahnesi çekmek zorunda kaldım... Hiç kolay değildi

Sienna Miller'ın ilk kocası Tom Sturridge'den 14 yaşında Marlowe adında bir kızı var.
Altı buçuk aylık hamileyken aşk sahnesi çekmek zorunda kaldım... Hiç kolay değildi

29 yaşındaki sevgilisi Oli Green ile de iki çocuk sahibi oldu Miller.

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#Sienna Miller#Dominic West#Oli Green

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