Altı buçuk aylık hamileyken aşk sahnesi çekmek zorunda kaldım... Hiç kolay değildi

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Herkese nasip olmasa bile bu meslek sayesinde ünlü olmak, milyonlarla ifade edilen bir hayran kitlesi edinmek, tabii ki ortalamanın üzerinde para kazanmak.

Yine de dışarıdan baktığınızda mesleklerinde hiçbir zorluk yokmuş gibi gördüğünüz oyunculara sorarsanız size bu işin hiç de öyle sanıldığı kadar kolay olmadığını anlatırlar.

İşte bu konuya örnek olacak itiraflardan biri de İngiliz oyuncu Sienna Miller'dan geldi.

44 yaşındaki oyuncu şu sıralarda başrollerini Dominic West ile paylaştığı War (Savaş) adlı diziyle gündemde.

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Eleştirmenlerden tam not alan bu 8 bölümlük dizinin bazı sahneleri çekilirken Sienna Miller oldukça zor anlar yaşadığını itiraf etti.

Harper's Bazaar dergisine konuşan Sienna Miller, yapımdaki rol arkadaşı Archie Renaux ile oynadığı aşk sahnelerinden söz etti.



ÇEKİMLER SIRASINDA KARNI BURNUNDA HAMİLEYDİ

Anlattığına göre Miller o sahneler çekilirken ikinci bebeğine altı buçuk- yedi aylık hamileydi.

Bir yandan senaryonun gerektirdiği gibi çekici görünmeye çabalarken bir yandan da hamileliği nedeniyle kusmamaya çalışıyordu.

Miller çekimlerin en zor kısmı hakkında şunları söyledi: "O haldeyken Archie Renaux ile bir aşk sahnesi çekmeye çalışmak....O da çok korkuyordu, çünkü belirgin bir hamilelik göbeğim vardı.

Dizide Sienna Miller'ın yanı sıra Dominic West de rol alıyor.