Altı buçuk aylık hamileyken aşk sahnesi çekmek zorunda kaldım... Hiç kolay değildi

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Herkese nasip olmasa bile bu meslek sayesinde ünlü olmak, milyonlarla ifade edilen bir hayran kitlesi edinmek, tabii ki ortalamanın üzerinde para kazanmak.
Yine de dışarıdan baktığınızda mesleklerinde hiçbir zorluk yokmuş gibi gördüğünüz oyunculara sorarsanız size bu işin hiç de öyle sanıldığı kadar kolay olmadığını anlatırlar.
44 yaşındaki oyuncu şu sıralarda başrollerini Dominic West ile paylaştığı War (Savaş) adlı diziyle gündemde.
Harper's Bazaar dergisine konuşan Sienna Miller, yapımdaki rol arkadaşı Archie Renaux ile oynadığı aşk sahnelerinden söz etti.
ÇEKİMLER SIRASINDA KARNI BURNUNDA HAMİLEYDİ
Anlattığına göre Miller o sahneler çekilirken ikinci bebeğine altı buçuk- yedi aylık hamileydi.
Bir yandan senaryonun gerektirdiği gibi çekici görünmeye çabalarken bir yandan da hamileliği nedeniyle kusmamaya çalışıyordu.
Miller çekimlerin en zor kısmı hakkında şunları söyledi: "O haldeyken Archie Renaux ile bir aşk sahnesi çekmeye çalışmak....O da çok korkuyordu, çünkü belirgin bir hamilelik göbeğim vardı.
Sienna Miller'ın ilk kocası Tom Sturridge'den 14 yaşında Marlowe adında bir kızı var.
29 yaşındaki sevgilisi Oli Green ile de iki çocuk sahibi oldu Miller.