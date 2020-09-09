Altered Carbon dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Altered Carbon oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Altered karbon Türkçe anlamı olarak Değiştirilmiş Karbon anlamına gelir. Dizi Richard K. Morgan tarafından yazılan romanın uyarlaması niteliğindedir.

Altered Carbon Dizisinin Konusu Nedir?

Altered Carbon dizisi bilinç aktarımı ve teknoloji gibi bilim konularına dinsel açıdan bakan bir dizidir. Bu dizide bilinç üstü Dünyaya geçilmiştir ve bu dünyada bilinç aktarımı yapmak da mümkündür. Dizide bilinç dünyasında tutsak olan bir insanın kurtulma çabaları anlatılmaktadır.

Altered Carbon dizisinde Takeshi Kovacs özgürlüğünü kazanmaya çalışmaktadır. Bu sebeple de dijital dünyanın sırlarını ortaya çıkarma çabası içerisindedir. Dizi dijital bir çağı anlatmaktadır ve burada geçmektedir. Ruhu ile bedeni buzlar içerisinde dondurulmuş olan Takeshi Kovacs yaşadığı dönemden 250 yıl sonra uyandırılır ve kendisini bambaşka bir dünyada bulur.

Bu dünya zihnin bedenden beden geçebildiği bir dünyadır. Kahramanımız bu dünyada yaşamaya zorlanır ve kurtulmanın yollarını arar. Çıkış yolunu bulmaya çok az kalmışken neden tekrar diriltildiğini öğrenir ve yeni bir varoluş savaşı başlar.

Altered Carbon Kaç Bölüm Ve Sezon?

Altered Carbon dizisinin ilk bölümü 2018 yılında yayınlanmıştır. Dizi Gerilim, polisiye ve bilim kurgu türüne girmektedir. Altered Carbon dizisinin yayınlanmış iki sezonu bulunmaktadır. İlk sezonu 10 bölümden oluşur. İkinci sezonu ise sekiz bölümden oluşmaktadır.

Altered Carbon Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Joel Kinnaman, Takeshi Kovacs: Karakterimiz gözü kara, cesaretli ve savaşçı bir karakterdir. Dondurulduktan 250 yıl sonra tekrar uyandırılır ve kendisini oldukça değişik bir dünyada bulur.

James Purefoy, Laures Bancroft: Dizide oldukça başarılı bir askeri canlandırmaktadır. Bilinç dünyaya saldırdığı zaman başka bir gezegenden gelir.

Martha Higareda, Kristin Ortega: Kristin Ortega karakteri üst düzey polis memurluğu yapmaktadır. Bay City isimli polis departmanında görevini yapmaktadır. Laures Bancroft cinayetini çözmek adına görevlendirilir fakat bir müddet sonra kendisini bazı dini çıkmazların içerisinde bulacaktır.

Dichen Lanchman, Reileen Kawahara: Takeshi karakterinin kız kardeşi rolündedir. Asırlarca kardeşini unutarak yaşamıştır. Bedenini klonlamayı ve sonsuza kadar yaşamayı istemektedir.

Kristin Lehman, Miriam Bancroft: Laures'in karısı rolündedir. Kocasının ölümünün bir cinayet olduğunu düşünmektedir. Bu olayı aydınlatmak için Takeshi ile anlaşma yapar.

Ato Essandoh, Vernon Elliot: Bancroft'a göndermiş olduğu tehdit içerikli mesajlar sebebi ile cinayetin baş şüphelisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tamara Taylor, Oumou Prescott: Bancroft'un avukatlığını yapmaktadır. Çoğu zaman zengin müşteriler için polis departmanı ile iletişim halindedir.

Altered Carbon Yönetmeni Kimdir?

Altered Carbon dizisinin yönetmenliğini Laeta Kalogridis yapmaktadır. Dizi ADB yapımı bir dizidir. Bir bölüm ortalama olarak 58 dakika sürmektedir.

Altered Carbon Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yaratıcısı aynı zamanda dizinin yönetmeni de olan Laeta Kalogridis'tir.

Altered Carbon Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini de Laeta Kalogridis yapmaktadır.