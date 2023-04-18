Alperen Şengün kimdir kaç yaşında nereli? Alperen Şengün Survivor basketbol oyununa katılıyor... İşte milli basketbolcu Alperen Şengün'ün hayatı ve biyografisi

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NBA’de Houston Rockets formasıyla başarılı bir performans sergileyen basketbolcu Alperen Şengün, Survivor 2023'e konuk oluyor. Acun Ilıcalı konseyde Alperen Şengün'ün yarışmaya konuk olacağını ve takımlarla beraber basketbol oynayacaklarını söyledi.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün 25 Temmuz 2002'de Giresun'da dünyaya geldi. Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev almaktadır. NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giymektedir.

Basketbola memleketi Giresun'da başlayan Şengün, ilk profesyonel sözleşmesini Bandırma Kırmızı'da imzaladı. Beşiktaş forması ile 2020-21 Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun En Değerli Oyuncusu seçildi ve ligde MVP seçilen en genç basketbolcu oldu.

Şengün, 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi ve gelecekteki iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi. 7 Ağustos 2021'de Rockets ile sözleşme imzaladı.

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2021-22 NBA sezonu boyunca 72 karşılaşmada forma giyen Şengün, 13 karşılaşmada ilk beşte başladı. Maç başı 20.7 dakika parkede kaldı ve 9.6 sayı, 5.5 ribaund, 2.6 asist ortalamaları yakaladı.