Alperen Duymaz kimdir? Son Yaz dizisinin Akgün’ü…

Son Yaz dizisi oyuncuları arasında yer alan Alperen Duymaz merak edilen isimlerden biri. Akgün karakterine hayat veren ünlü isim 1992 Ankara doğumlu. Alperen Duymaz, geçtiğimiz yıl ocak ayında öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi. İşte hakkında merak edilenler

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz 1992 Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü öğrencisidir. İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar projesinde Cesur Karakteriyle tanınan Alperen Duymaz daha sonra Acı Aşk dizisinde Ali karakteri, Bodrum Masalı dizisinde Ateş, Çukur dizisinde Emrah, Çarpışma dizisinde Kerem ve Zemheri dizisinde Ayaz karakterlerine hayat verdi. Şimdi ise Son Yaz projesinde Akgün karakterini canlandırıyor.

Oyuncu Alperen Duymaz, geçtiğimiz yıl ocak ayında öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi.

ALPEREN DUYMAZ’IN OYNADIĞI DİZİLER

Son Yaz

Zemheri

Çarpışma

Çukur

Bodrum Masalı

Acı Aşk

Tatlı Küçük Yalancılar