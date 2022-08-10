Alpay, 55. sanat yılında sevenleri ve sanatçı dostlarıyla sahnede

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87 yaşındaki usta sanatçı Alpay, 1960’lı yıllarda başladığı ölümsüz kariyerinin 55. yılını Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle kutladı. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca ara vermeden sahnede kalan Alpay performansıyla müzikseverlerden büyük alkış aldı. Birçok şarkısının hikayelerini de sahnesinde sevenleriyle paylaşan Alpay, “Fabrika Kızı”, “Gitme”, “Yanımda Kal” gibi klasiklerini her yaştan ziyaretçisi ile birlikte söyledi. Alpay ile kimi zaman romantizm rüzgârına, kimi zaman flamenko esintilerine kapılan müzikseverler Boğazın eşsiz atmosferinde dans ederek eşlik etti.

Duayen sanatçı, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde sürpriz konuklarıyla müzik ziyafetini ikiye katladı. 55. sanat yılını taçlandırdığı “Alpay’a Saygı” proje albümünde yer alan sanatçı dostlarıyla ilk kez Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde bir araya geldi. Alpay’ın her biri müzik tarihine damga vuran klasiklerini Mirkelam, Kubat, Sedat Yüce, Cemil Demirbakan ve Hülya Yıldız kendine has yorumlarıyla seslendirdi.

