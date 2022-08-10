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Alpay, 55. sanat yılında sevenleri ve sanatçı dostlarıyla sahnede

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#Alpay#Paraf Kuruçeşme Açıkhava#Mirkelam
Alpay, 55. sanat yılında sevenleri ve sanatçı dostlarıyla sahnede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 12:44

Türk Pop Müziği’nin duayen yorumcusu Alpay, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile 55. sanat yılını Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde önceki akşam sevenleriyle kutladı.

 

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87 yaşındaki usta sanatçı Alpay, 1960’lı yıllarda başladığı ölümsüz kariyerinin 55. yılını Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle kutladı. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca ara vermeden sahnede kalan Alpay performansıyla müzikseverlerden büyük alkış aldı. Birçok şarkısının hikayelerini de sahnesinde sevenleriyle paylaşan Alpay, “Fabrika Kızı”, “Gitme”, “Yanımda Kal” gibi klasiklerini her yaştan ziyaretçisi ile birlikte söyledi. Alpay ile kimi zaman romantizm rüzgârına, kimi zaman flamenko esintilerine kapılan müzikseverler Boğazın eşsiz atmosferinde dans ederek eşlik etti.

Alpay, 55. sanat yılında sevenleri ve sanatçı dostlarıyla sahnede

Duayen sanatçı, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde sürpriz konuklarıyla müzik ziyafetini ikiye katladı. 55. sanat yılını taçlandırdığı “Alpay’a Saygı” proje albümünde yer alan sanatçı dostlarıyla ilk kez Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde bir araya geldi. Alpay’ın her biri müzik tarihine damga vuran klasiklerini Mirkelam, Kubat, Sedat Yüce, Cemil Demirbakan ve Hülya Yıldız kendine has yorumlarıyla seslendirdi.

Alpay, 55. sanat yılında sevenleri ve sanatçı dostlarıyla sahnede


 

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#Alpay#Paraf Kuruçeşme Açıkhava#Mirkelam

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