Alparslan dizisinin başrolleri belli oldu – Kadroda Fahriye Evcen de var
Alparslan dizisinin başrolleri belli oldu. TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak Alparslan dizisinin başrollerini Barış Arduç ve u Fahriye Evcen paylaşıyor. Alparslan, Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya geliş döneminde mücadele veren komutan olarak biliniyor. İşte Alparslan dizisinin detayları…
Alparslan dizisine ilişkin detaylar netlik kazandı. İlk adı Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan olan ve sonradan Alparslan olarak adı değiştirilen dizinin erkek başrolü Barış Arduç, kadın başrolü ise Fahriye Evcen oldu. Doğum yaptıktan sonra kariyerine bir süre ara veren Fahriye Evcen'in kariyeri Yaprak Dökümü dizisiyle başlamış, Çalıkuşu, Sonsuz Aşk, Aşk Tutulması gibi yapımlarla devam etmişti.
Alparslan dizisinin ağustos ayının sonu ya da Eylül ayının başında başlayacağı konuşuluyor. Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya geliş döneminde mücadele veren komutan olarak bilinen Alparslan’ı Barış Arduç canlandıracak.