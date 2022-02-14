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Alparslan Büyük Selçuklu’daki Emir Bozan karakteri merak uyandırdı... Emir Bozan kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

#Alparslan Büyük Selçuklu#Emir Bozan#Emir Bozan Kimdir
Alparslan Büyük Selçuklu’daki Emir Bozan karakteri merak uyandırdı... Emir Bozan kimdir, ne zaman, nasıl öldü

Alparslan Büyük Selçuklu’daki Emir Bozan, dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcası olan Emir Bozan (Tuğrul Bozan) karakterine usta oyuncu Yurdaer Okur hayat veriyor. Peki, Emir Bozan kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

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Tuğrul Bozan 1052 yılı içerisinde, tahminen 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

Tuğrul Bozan ya d aAlparslan Büyük Selçuklu’daki adıyla Emir Bozan'ın doğum tarihi bilinmiyor. 1052 yılında öldüğü bilinen Emir Bozan, 1052 yılı içerisinde, tahminen 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır.Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.

1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.

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Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanıştı. Dostlar Tiyatrosuna katıldı. Burada Yalınayak Sokrates adlı bir tiyatro oyunun rol aldı. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. 2002 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosuna atandı. Bir çok alanda Diyarbakır’lı oyunculara dersler verdi. Bir çok tiyatro oyununda yer aldı.

2000 yılından beri dizi ve filmlerde yer aldı. Bunlardan en ünlüleri Karadayı, Sakarya Fırat, Kısık Ateşte 15 Dakika ve Köprü’dür.

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