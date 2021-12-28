Alparslan Büyük Selçuklu 8. son bölüme Tekfur Kekaumenos'un zehirlenmesi damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Delmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktıDelmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktı#Koronavirüs
TL değer kazanırken ikinci el konutta zamlar çekiliyorTL değer kazanırken ikinci el konutta zamlar çekiliyor#Kur
Fenerbahçede sürpriz formül Roberto Carlos ve Alex de Souza... Belözoğlu sonrası tersine döndü...Fenerbahçe'de sürpriz formül! Roberto Carlos ve Alex de Souza... Belözoğlu sonrası tersine döndü...#Fenerbahçe
Ünlü şirkette miras kavgası 4 ay önce hayatını kaybetmiştiÜnlü şirkette miras kavgası! 4 ay önce hayatını kaybetmişti#KOM Mayo
TeftişTeftiş#Nureddin Nebati
Bakan Nebati açıkladı Yeni bir araç geliyor: Proje kredileriBakan Nebati açıkladı! Yeni bir araç geliyor: Proje kredileri#Nureddin Nebati
Kripto para piyasalarında şok Satışlar hızlandı... İşte sebebiKripto para piyasalarında şok! Satışlar hızlandı... İşte sebebi#Kripto Para
Risk iştahı artışa geçti Altın fiyatlarında son durum... Yatırımcılar dikkatRisk iştahı artışa geçti! Altın fiyatlarında son durum... Yatırımcılar dikkat#Altın
Mecliste gündem kripto para Suistimalin önüne geçilecek, vergilendirme kapıda...Meclis'te gündem kripto para! Suistimalin önüne geçilecek, vergilendirme kapıda...#Kripto Para
İmamoğlu görevden alınacak mı, yerine kayyum atanacak mıİmamoğlu görevden alınacak mı, yerine kayyum atanacak mı?#PKK
Bilicten Fenerbahçe açıklaması Ben profesyonelim, okuduğunuz haberler...Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması! "Ben profesyonelim, okuduğunuz haberler..."#Fenerbahçe
Oğulcan Çağlayan davasında Galatasaraya kötü haber Karar kesinleşti...Oğulcan Çağlayan davasında Galatasaray'a kötü haber! Karar kesinleşti...#Oğulcan Çağlayan
En son Parise gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkasıEn son Paris'e gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkası!#Demet Özdemir
Polis bile şaştı kaldı Bunu da gördükPolis bile şaştı kaldı! Bunu da gördük#Çakarlı Taksi
Duruşma 15 dakika sürdü Ünlü çift tek celsede boşandıDuruşma 15 dakika sürdü! Ünlü çift tek celsede boşandı#Ayşe Boyner
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Alparslan Büyük Selçuklu 8. son bölüme Tekfur Kekaumenos'un zehirlenmesi damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar

#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon
Alparslan Büyük Selçuklu 8. son bölüme Tekfur Kekaumenosun zehirlenmesi damga vurdu İşte son bölümde yaşananlar

Alparslan Büyük Selçuklu 8. son bölüm izleme ekranı erişime açıldı. Pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 27 Aralık tarihinde yayınlanan son bölümünde Alparslan’ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı heyecan dolu anlara neden olurken, Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ekranlara damga vurdu. Alparslan'ın büyük hamlesi sonrası Kekaumenos'un ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm full HD izleme ekranı ve 8. bölümde yaşananlar.

Haberin Devamı

Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında 27 Aralık Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'nun bu haftaki bölümünde Alparslan’ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Kekaumenos'un yemekte Alparslan'ı zehirleme planı yapması dikkat çekerken Alparslan'ın zekice hamlesi final anına damga vurdu.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan’ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan’ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi? Akça’nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak? Tuğrul ve Çağrı’nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu’da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar