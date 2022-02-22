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Alparslan Büyük Selçuklu 14. son bölüme Romen Diyojen yüzleşmesi damga vurdu! İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon
Alparslan Büyük Selçuklu 14. son bölüme Romen Diyojen yüzleşmesi damga vurdu İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

Alparslan Büyük Selçuklu14. bölüm izleme ekranı erişime açıldı. Pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 21 Şubat tarihinde yayınlanan son bölümünde Emir Bozan’ı masumların tutulduğu evde yakalayan Alparslan'ın hamlesi dikkat çekerken Akça ve Alpagut'un açığa çıkmadan nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. Dizinin final anında ise Alparslan'ın Diyojen'le yaptığı pazarlık ekranlara damga vurdu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 14. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Alparslan Büyük Selçuklu'nun izleyici karşısına çıkan son bölümünde Alparslan'ın , kılıcını Bozan’ın boynuna dayaması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Diyojen'le pazarlık yapan Alparslan'ın kuşatma karşılığında General Dukas'ı teslim edeceğini söylemesi merak uyandırdı.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mazlum insanları öldürdüğü iddiasıyla suçlanan Alparslan, sürdüğü iz sayesinde masumların tutulduğu evi bulmuştu. Emir Bozan’ı masumların tutulduğu evde yakalayan Alparslan, kılıcını Bozan’ın boynuna dayamıştı. Bozan’ın sonu artık geldi, maskesi düştü mü? Alparslan, Emir Bozan’ı öldürüp Karmatiliğin sonunu getirecek mi? Karaca ve Akınay’ın kendilerini izlediğinden habersiz konuşan Akça ve Alpagut, hem Alpagut açığa çıkmadan hem de Karaca’nın ithamlarına maruz kalmadan bu hadiseden sıyrılabilecek mi? Akınay, oğlu Alpagut’u görecek mi? Karaca, Akça’nın bir Bizanslı ile işbirliği yaptığını Akınay’a gösterebilecek mi?

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Karargahtaki zafiyetten yararlanan Diyojen, Yınal’ı ve askerlerini kuşatmıştı. Diyojen karargahı almak için neler yapacak? Yınal, yardım için Selçuklu’ya haber gönderebilecek mi? Askerlerinin sabırsızlığa karşı dirayetini koruyabilecek, karargahı savunabilecek mi? Diyojen’in karargahı kuşattığından habersiz olan Kekavmenos ve Dukas, bu bilgiyi öğrenince Diyojen’e ne söyleyecekler.

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#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon

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