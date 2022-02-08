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Alparslan Büyük Selçuklu 12. son bölüme Akça'nın canını hiçe sayması damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar

#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon
Alparslan Büyük Selçuklu 12. son bölüme Akçanın canını hiçe sayması damga vurdu İşte son bölümde yaşananlar

Alparslan Büyük Selçuklu 12. son bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Pazartesi akşamları sevenleri ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 7 Şubat tarihinde yayınlanan son bölümünde Alparslan'ın hayatını kurtarmak için Akça'nın Bizans'a karşı kendisini deşifre etmesi ekranlara damga vurdu. Akça, hiç hesap etmediği bu durumdan nasıl kurtulacağı da merak konusu oldu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında 7 Şubat Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 12. son bölümünde Alparslan'ın Kekavmenos’u tuzağa çekmek için Akça’yı kalede tutması çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin final anında ise Kekavmenos’u öldürmekte kararlı olan Akça'nın Alparslan'ın canına karşılık kendi canını hiçe sayması ile haftanın en çok konuşulan konusu oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kekavmenos’u tuzağa çekmek için Akça’yı kalede tutan Alparslan, saraydaki saldırıya yetişmek için Rey’e gitmiş geri döndüğünde ise Yınal’ın askeri olan Haris’in Akça’yı kaçırdığını öğrenmişti. Haris’in peşine düşen Alparslan, Akça’nın kaçırılmasının ardında kimlerin olduğunu çözmeye çalışır. Yınal mı? Bozan mı? Vaspurakan’a vali olarak atanan Diyojen, Akça’yı Alparslan’dan evvel ele geçirmek üzere büyük bir oyun kurar. Tuğrul Bey, büyüyen karmati tehlikesine karşı tedbirleri arttırır.

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Alparslan Akça’yı kaçıranın Emir Bozan olduğunu öğrenebilecek mi? Akça’yı bir Bizans casusu olarak bilen Bozan, ona karşılık Kekavmenos’tan ne isteyecek? Kekavmenos Akça için kimlerle nasıl bir pazarlığa girecek? Kekavmenos’u öldürmekte kararlı olan Akça, hiç hesap etmediği bu durumdan nasıl kurtulacak?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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