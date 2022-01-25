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Alparslan Büyük Selçuklu 10. son bölümde Akça'nın boynuna dolanan kılıç şoke etti! İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon
Alparslan Büyük Selçuklu 10. son bölümde Akçanın boynuna dolanan kılıç şoke etti İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

Alparslan Büyük Selçuklu 10. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Her pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 24 Ocak tarihinde yayınlanan son bölümünde, Kekavmenos ve Akça’yı bir araya getiren Alparslan'ın ne karar vereceği merak konusu olurken, Yınal’ın hakimiyetindeki karargaha giren Nizamülmülk ve alpların başına gelenler çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin final anında Alparslan'ın Akça'nın boynuna kılıç dayaması ekranlara damga vurdu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 10. son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 24 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde Karargahı almak için giden Diyojen'in , büyük bir sürpriz ile karşılaşması dikkat çekti. Alparslan'ın Akça'yı öldürüp öldürmeyeceği ise merak konusu oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu plan ile Kekavmenos ve Akça’yı bir araya getiren Alparslan, gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Akça’nın, Kekavmenos’a “Baba!” hitabını duyan Alparslan şimdi ne yapacak? Alparslan tarafından Kekavmenos ile görülen Akça, bunun açıklamasını nasıl yapacak? Alparslan’a gerçeği mi söyleyecek, yoksa sırrı saklayabilecek mi?

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Alparslan’ın bin bir emek ve zahmetle ele geçirdiği karargahı alan Yınal’ın, karargah hakkındaki tasarrufları ne olacak? Yınal’ın hakimiyetindeki karargaha giren Nizamülmülk ve alpların başına ne gelecek?

Karargahı almak için giden Diyojen, büyük bir sürpriz ile karşılaşıp canını son anda kurtarmıştı. Göktuğ’u esir alarak kurtulan Diyojen, Göktuğ‘a ne yapacak? Planları suya düşen Bizans’ın karargah için yeni planları ne olacak?

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#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon

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