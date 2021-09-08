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Televizyon
Haber Giriş: 08.09.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden ilk tanıtım geldi - İşte Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları

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Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden ilk tanıtım geldi - İşte Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları

TRT 1'in yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'dan ilk fragman geldi. Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan’ın nefes kesen destansı hikayesinin anlatılacağı “Alparslan: Büyük Selçuklu” dizisinin kadrosunda ekranların tanıdık simaları var. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları…

İlk sezonda 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ismiyle Selçuklu İmparatorluğu’nun Melikşah döneminin anlatıldığı, ikinci sezonda ise Sultan Alparslan’ın hayatının konu edinileceği 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı.

Barış Arduç, Fahriye Evcen, Yurdaer Okur ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı dizi yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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