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Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden ilk tanıtım geldi - İşte Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları
TRT 1'in yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'dan ilk fragman geldi. Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan’ın nefes kesen destansı hikayesinin anlatılacağı “Alparslan: Büyük Selçuklu” dizisinin kadrosunda ekranların tanıdık simaları var. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları…
İlk sezonda 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ismiyle Selçuklu İmparatorluğu’nun Melikşah döneminin anlatıldığı, ikinci sezonda ise Sultan Alparslan’ın hayatının konu edinileceği 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı.
Barış Arduç, Fahriye Evcen, Yurdaer Okur ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı dizi yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.