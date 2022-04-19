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Alparslan Büyük Selçuklu 22. son bölümde Alparslan'a büyük tuzak! İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon
Alparslan Büyük Selçuklu 22. son bölümde Alparslana büyük tuzak İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

Alparslan Büyük Selçuklu 22. son izleme ekranı erişime açıldı. Pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 18 Nisan tarihinde yayınlanan son bölümünde Kekavmenos'un dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmesi dikkat çekerken Alparslan'ın da dehlizde sıkışıp kalması ekranlara damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm full HD izleme ekranı ve22. bölümde yaşananlar.

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Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça yayınlandı. TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'un 22. bölümünde Akça'nın evlilik öncesi sakladığı sırrı aşikar edip etmeyeceği merak uyandırdı. Diyojen ve Rati’nin saldırısı sonucunda Alparslan ve alplarının dehlizde sıkışıp kalması haftaya dizide çarpıcı gelişmelerin yaşanacağının sinyallerini verdi. Alparslan Büyük Selçuklu 22. bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kekavmenos’un yerini söylemek zorunda kaldığı büyük dehlizde mühimmat ve malzeme taşıyan Alparslan ve alpları, Diyojen ve Rati’nin saldırısı sonucunda dehlizde sıkışıp kalmıştı. Kekavmenos, dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmişti. Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan ve Kekavmenos’u dehlizde ölüme terk eden Diyojen’in bir sonraki planı ne olacak?

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Kekavmenos’un kendini tehdit etmesiyle sıkışan Akça, Alparslan ile olan ilişkisinin gerçek olduğunu Kekavmenos’tan gizleyebilecek mi? Akça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Barış Arduç - Alparslan
Fahriye Evcen - Akça Hatun
Mehmet Özgür - Nizamülmülk
Yurdaer Okur - Tuğrul Bozan
Erdinç Gülener - Çağrı Bey
Barış Bağcı - Tuğrul Bey
Gizem Karaca - Evdokya
Sarp Levendoğlu - Romen Diyojen

 

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#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon

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