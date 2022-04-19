Alparslan Büyük Selçuklu 22. son bölümde Alparslan'a büyük tuzak! İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

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Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça yayınlandı. TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'un 22. bölümünde Akça'nın evlilik öncesi sakladığı sırrı aşikar edip etmeyeceği merak uyandırdı. Diyojen ve Rati’nin saldırısı sonucunda Alparslan ve alplarının dehlizde sıkışıp kalması haftaya dizide çarpıcı gelişmelerin yaşanacağının sinyallerini verdi. Alparslan Büyük Selçuklu 22. bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kekavmenos’un yerini söylemek zorunda kaldığı büyük dehlizde mühimmat ve malzeme taşıyan Alparslan ve alpları, Diyojen ve Rati’nin saldırısı sonucunda dehlizde sıkışıp kalmıştı. Kekavmenos, dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmişti. Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan ve Kekavmenos’u dehlizde ölüme terk eden Diyojen’in bir sonraki planı ne olacak?

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Kekavmenos’un kendini tehdit etmesiyle sıkışan Akça, Alparslan ile olan ilişkisinin gerçek olduğunu Kekavmenos’tan gizleyebilecek mi? Akça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Barış Arduç - Alparslan

Fahriye Evcen - Akça Hatun

Mehmet Özgür - Nizamülmülk

Yurdaer Okur - Tuğrul Bozan

Erdinç Gülener - Çağrı Bey

Barış Bağcı - Tuğrul Bey

Gizem Karaca - Evdokya

Sarp Levendoğlu - Romen Diyojen