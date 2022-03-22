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Alparslan Büyük Selçuklu 18. son bölüme damga vuran saldırı! İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon
Alparslan Büyük Selçuklu 18. son bölüme damga vuran saldırı İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

Alparslan Büyük Selçuklu 18. son bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Her pazartesi ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu'nun 21 Mart tarihli son bölümünde Kurduğu tertiple Büst’e girip Bozan’ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan’ın Yınal ile karşı karşıya gelmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Alparslan Vaspurakan’ın fethi için yeni planlar yaparken, diziyi ekran başında izleyemeyenler son bölümü internetten izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Alparslan Büyük Selçuklu 18. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 21 Mart akşamı yayınlanan 18. bölümünde Alparslan'a karşı yapılan saldırı sonrası onlarca şehit verilmesi ekranlara damga vurdu. Dizinin final anında Dukas'a karşı Alparslan'ın yaptığı hamle dikkat çekti. Alparslan Büyük Selçuklu 18. son bölümü ve yeni bölüm fragmanını aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü izlemek için tıklayınız

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu tertiple Büst’e girip Bozan’ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan’ın artık Vaspurakan ile arasında hiçbir engel kalmadı. Alparslan, Vaspurakan hedefleri için neler yapacak? Büst’te Çağrı Bey adına hutbe okutup sikke kestiren Alparslan, Yınal ile karşı karşıya gelecek mi? Yınal bu durumdan rahatsızlığını Sultan Tuğrul’a söyleyecek mi? Karmatilerin yüce natık dediği Bozan’ı öldürüp ablasının öcünü alan Alparslan, obada nasıl karşılanacak? Karmati saldırısı neticesinde ağır yaralanan Nizamülmülk’ün başında bekleyen Akça’nın sırrı şifa olacak mı?

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Şehver’in kendi hatası sebebiyle öldüğünü anlayan Karaca bunu Süleyman’a söyleyecek mi? Süleyman bunu öğrenirse nasıl bir tavır alacak? Vaspurakan Valisi olan Dukas’ın uygulamaya koyacağı yeni kurallar neticesinde Kekavmenos ve Diyojen farklı yollara başvurmak zorunda kalırken, Alparslan Vaspurakan’ın fethi için yeni planlar yapacak. Bozan ile iş birliği içerisinde olan Bizans, Bozan’ın ölümünden sonra Selçuklu tehlikesinden kurtulmak için hangi yollara başvuracak? Selçuklu’nun saldırısını mı bekleyecek, yoksa başka planları mı var?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon

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