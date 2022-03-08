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Alparslan Büyük Selçuklu 16. son bölüme Bozan’ın tahtı ele geçirmesi damga vurdu! İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon
Alparslan Büyük Selçuklu 16. son bölüme Bozan’ın tahtı ele geçirmesi damga vurdu İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açıla Alparslan Büyük Selçuklu'nun 7 Mart tarihli 16. son bölümünde Şehver’in soğuk ve Bozan’dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan’ın hamlesi dikkat çekti. Sultan Mevdud’u öldürüp Büst’te kontrolü ele geçiren Bozan'ın tahtı ele geçirmesi ise Alparslan Büyük Selçuklu son bölüme damga vurdu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 16. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında her hafta pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 7 Mart akşamı yayınlanan 16. bölümünde Karaca'nın ağabeyi Bozan’ın gerçek yüzünü öğrenmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer alırken, Alparslan'ın cenk meydanındaki savaşı ekranlara damga vurdu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Şehven ve Süleyman'ın boğazına dayanan kılıç heyecan dolu gelişmelerin sinyallerini verdi.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazne Sultanı Mevdud’un ölüm haberini alan Çağrı ve Alparslan, hızla Büst’e, Şehver ve Mesud’un canını emniyete almaya gitmişlerdi. Şehver’in soğuk ve Bozan’dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan’ın tavrı ne olacak? Bozan’ın, Şehver’in bu sözleri tehdit ile söylediğine inanan Alparslan ablasını bu durumdan kurtarabilecek mi?

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Sultan Mevdud’u öldürüp Büst’te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak? Karaca ağabeyi Bozan’ın gerçek yüzünü öğrendiğinde hangi tarafta yer alacak? Süleyman, Alparslan ile iş birliğini sürdürecek mi? Bozan’ın elinde oğlu Mesud ile esir kalan Şehver, kurtuluşları için ne çareler arayacak?
Vaspurakan’ın yeni valisi Dukas, ne kararlar alacak? Bu kararlar karşısında Kekavmenos ve Diyojen ne yapacak?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Alparslan Büyük Selçuklu#Dizi#Televizyon

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