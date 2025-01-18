Alp Navruz: Popülerlik kolay oyunculuk zor

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Oyuncu, Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan “Piyasa” dizisi hakkında konuştu:



“Dizide birçok piyasadan bahsediyoruz. Gazeteciler de var, ünlüler de. Biraz gerçekçi yönden bakıyoruz. Farklı hikâyelerimiz de var içinde. Ben çok güzel bir dizi olacağını düşünüyorum. Kadromuz çok ama çok iyi. Usta isimler var. Herkes bir hikâyeyi anlatıyor ve onları izlemek de harika olacak.” Navruz, “Oyuncu olmak kolay mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Popüler olmak kolay ama oyuncu olmak zor.” Oyuncu bugüne kadar magazin basınını da atlatmadığını belirtti: “Sağlık problemi ve o günüm kötü geçmediyse böyle bir şeye de kalkışmam. Atlatma işine girmedim hiç.”



OYUNCU KOÇU İLE ÇALIŞIYORUM



Alp Navruz, bir oyuncu koçu ile uzun süredir çalıştığını da açıkladı. Oyuncu, “Kendinize mi yatırım yaparsınız yoksa başka şeylere mi?” sorusuna ise cevabı verdi:



“Kendime yatırım yapmazsam ilerleyemeyeceğimi düşünüyorum. O yüzden önceliğim kendime yatırım yapmak. Uzun yıllardır çalıştığım bir oyuncu koçum var. Ondan eğitim alıyorum ve hâlâ öğrenmem gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar da gidecektir bu. Arttırabilirsem paramdan tabii başka şeylere de yatırımlar yapmaya çalışıyorum.”