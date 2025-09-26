Alp Korkmaz, Arka Sokaklar'a geri dönüyor: Ali eski Ali değil!

Haberin Devamı

Ali’ye hayat veren Alp Korkmaz, hislerini şöyle anlattı: “Yıllar sonra eve dönmüş gibi. Çokça tanıdık, biraz yabancı. Mutlu ve huzurlu. Yıllar sonra bir aile ferdi ya da yakın arkadaşımla buluşmuş gibi hissettim. Seyircinin de aynı duyguları paylaştığını görmek çok güzel.”



ZİHNEN YIPRANMIŞ BİR ADAM



Korkmaz, “Ali’nin öyküsü nasıl olacak?” sorusuna da yanıt verdi: “Şu an seyircinin gördüğü Ali, tanıdıkları Ali değil. Hatta Ali’nin bildiği Ali de değil. Çok yönlü bir hikâyesi olacak. Zor zamanlardan geçmiş, bedenen ve zihnen yıpranmış bir adam. Tekrar ekibe nasıl döneceği merakla beklenecek.”

O sahne ilk 5’e girer

“Arka Sokaklar”ın ilgi çeken fragmanı hakkında da konuşan Alp Korkmaz, Ali’nin Hüsnü’yü vurduğu sahne için “Arka Sokaklar külliyatında ilk 5’e girebilecek kült bir sahne oldu” dedi.