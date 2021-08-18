Alp Arslan dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı -Alp Arslan dizisinin oyuncuları kimler?
Yeni sezonda TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak Alp Arslan dizisinden ilk görüntüler geldi. Başrol oyuncuları Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in görüntüleri ardından dizinin kadrosundaki diğer isimler merak konusu oldu. Peki, Alp Arslan dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı -Alp Arslan dizisinin oyuncuları kimler?
Anne olduktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen’i setlere geri döndürecek olan Alp Arslan dizisinin detayları belli oluyor. Fahriye Evcen, dizide kimsesiz Akça Hatun karakterine hayat vermeye hazırlanıyor. Dizinin hazırlıklarından ilk kareler de yapımcı Emre Konuk tarafından paylaşıldı.
Sultan Alp Arslan'ı Barış Arduç, Alp Arslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandıracak. Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke gib birbirinden ünlü dizinin kadrosunda yer alıyor.