Almila Ada evlilik teklifini anlattı: Mutluluktan ağladım

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Sevgilisinin teklifine “Evet” diyen Ada geçen gün gazetecilere yaşadıklarını anlattı:

“Baş başa bir tatil planladık. Ne arkadaşlarımız ne de ailemiz yanımızdaydı. Teklif, doğum günümde geldi. Yemekten sonra pasta servisi yapıldı, ben de dilek tutarak mumları üfledim. Tam pastayı yiyecekken evlilik teklifiyle karşılaştım. O kadar heyecanlandım ki her şeyi hatırlayamıyorum. Tamamen doğum günümü kutlayacağız diye düşünmüştüm, bu yüzden büyük bir sürpriz oldu. Mutluluktan şakır şakır ağladım.”