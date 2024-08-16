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Almila Ada evlilik teklifini anlattı: Mutluluktan ağladım

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#Almila Ada#Evlilik Teklifi#Yunanistan
Almila Ada evlilik teklifini anlattı: Mutluluktan ağladım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 10:49

Almila Ada, Yunanistan tatilinde iş adamı sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

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Sevgilisinin teklifine “Evet” diyen Ada geçen gün gazetecilere yaşadıklarını anlattı:

“Baş başa bir tatil planladık. Ne arkadaşlarımız ne de ailemiz yanımızdaydı. Teklif, doğum günümde geldi. Yemekten sonra pasta servisi yapıldı, ben de dilek tutarak mumları üfledim. Tam pastayı yiyecekken evlilik teklifiyle karşılaştım. O kadar heyecanlandım ki her şeyi hatırlayamıyorum. Tamamen doğum günümü kutlayacağız diye düşünmüştüm, bu yüzden büyük bir sürpriz oldu. Mutluluktan şakır şakır ağladım.”

Almila Ada evlilik teklifini anlattı: Mutluluktan ağladım

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#Almila Ada#Evlilik Teklifi#Yunanistan

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