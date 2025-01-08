'Almancı' bir ailenin kızı olarak doğmuştu... Bir filmle hayatı değişti... Hollywood rüyası bile gerçek oldu

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Doğrusu bu öyle azımsanacak bir başarı değildi. Her ne kadar yönetmen Almanya'da yaşıyor olsa da Türk kökenliydi. Üstelik filmin o zamana kadar Türkiye'de çok tanınmayan iki başrol oyuncusu da dünya sahnesine çok şık bir şekilde çıkmıştı...

İşte yıllar sonra Hollywood'a gidip çok izlenen bir dizide oynayan hatta seyirci çok beğendiği için rolü uzatılan yıldızı da herkes o zaman tanıdı.

Aradan 11 yıl geçti. O genç oyuncu çıkış yaptığı ilk sinema filminden sonra bugüne kadar çok yol kat etti. Hem Türk filmlerinde hem de uluslararası yapımlarda oynadı. Şimdi o, bütün dünyanın tanıdığı bir yıldız oyuncu.

Bir süre önce attığı bir adımla yeniden gündeme gelen bu ünlü oyuncunun aslında filmlere konu olabilecek başarı öyküsünü bir kez daha hatırlayalım istedik.

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GURBETÇİ BİR AİLENİN KIZI OLARAK DÜNYAYA GELDİ

2004 yılında Altın Ayı Ödülü kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan bu film Fatih Akın'ın imzasını taşıyan Duvara Karşı (Gegen Die Wand). 1964'te Metin Erksan'ın Susuz Yaz adlı filmle Yeşilçam'a getirdiği Berlin Film Festivali'nin büyük ödülü yıllar sonra bir kez daha Türk sinemaseverleri sevindirdi.

Bu bir yana.

Duvara Karşı'da Meltem Cumbul, Güven Kıraç gibi ülkemizde çok iyi tanınan oyuncular da kamera karşısına geçiyordu. Ama Türk seyirci fazla tanımadığı Birol Ünel ve onun eşsiz oyunculuğuyla ilk kez bu film sayesinde tanıştı.

Tabii ki filmin asıl yıldızı, bu yapım ve kazandığı ödülle hayatı değişen asıl isim Sibel Kekilli'ydi.

Başrol üstlendiği ilk sinema film hem dünyanın en önemli film festivallerinden birinde ödül kazanmış hem de sinema dünyasına gayet iyi bir referansla adım atmıştı.

İLK BAŞROLÜYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

O yıl sadece 24 yaşında olan Kekilli, bu sayede hem Türk hem de uluslararası alandaki yönetmenlerin ilgisini çekti. Zaten sonrasında da ardı ardına filmlerde oynadı. Hatta bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Taht Oyunları'nda kendini Hollywood'a bile kabul ettirdi.

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Aslında canlandırdığı karakterin dizideki ömrü sadece birkaç bölümdü. Ama Kekilli o kadar güzel oynadı ve seyirci onu öylesine benimsedi ki rolü uzatıldı. Sonuç olarak Sibel Kekilli, birçok oyuncunun hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Sibel Kekilli, "Almancı" ya da "gurbetçi" diye adlandırılan bir işçi ailesinin kızı olarak 1980 yılında Almanya'nın Heilbronn kentinde dünyaya geldi. Kayserili ailesinin dört çocuğundan biriydi. Bir de ikiz kardeşi vardı.

Babası fabrikada işçi olarak ekmek parasını kazanıyordu. Annesi ise temizlik işlerinde çalışıyordu.

Sibel Kekilli'nin dedesi de Almanya'ya göç eden ilk kuşaktandı. 1960'larda bu ülkeye çalışmaya giden dede Kekilli daha sonra ülkesine dönmüştü.

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Sibel Kekilli'nin Duvara Karşı'daki rol arkadaşı Birol Ünel 2020 yılında hayata veda etti.

Sibel Kekilli, Almanya'da çalışan bir işçi ailenin dört çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

TIP YA DA HUKUK OKUMAK İSTİYORDU

Kekilli de ilk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra aslında tıp ya da hukuk okumayı hayal ediyordu. Ama bu hayali gerçekleşmedi. Belediyede işe girdi ve aile bütçesine katkıda bulunmaya başladı.

19 yaşına geldiğinde Stefan adlı bir Alman'a aşık oldu. Babası kendisiyle gurur duysun diye de büyük bir borcun altına girip Almanya'da gösterili bir düğün yaptı.

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Eşinin de borçları eklenince yeni evli çift, bir değil birkaç işte çalışmaya başladı. Belediyedeki işinin yanı sıra garsonluk yaptı, pazarda sebze meyve sattı.

Borcunu ödemek için bütün bunlara ek olarak gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu arada Alman vatandaşı oldu ve eşi Stefan'dan boşandı.

22 yaşına geldiğinde Sibel Kekilli hayata dair birçok tecrübe yaşamıştı.

Kekilli, 19 yaşında Stefan adlı bir Alman genç ile evlendi. Ama bu evlilik uzun sürmedi.

DUVARA KARŞI FİLMİ İÇİN SEÇİLİNCE HAYATI DEĞİŞTİ

İşte tam da hayatının o gençlik döneminde çekeceği Duvara karşı filmi için bir kadın oyuncu arayan Fatih Akın karşısına çıktı. Aynı rol için söz konusu olan 350 aday arasından Sibel Kekilli seçildi.

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Bu filmde Birol Ünel ile karşılıklı öylesine çarpıcı bir oyunculuk sergiledi ki yönetmenlerin dikkatini çekmesi gecikmedi. Sonra da ardı ardına ödüller geldi.

Kekilli'nin kazandığı ilk önemli ödül Bambi oldu. Duvara Karşı'daki performansı ona Almanya'nın bu en önemli ödülünü getirdi.

Kekilli, 2006 tarihli Eve Dönüş filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl bir Alman filmi olan The Last Train'de (Son Tren) kamera karşısına geçti.

TAHT OYUNLARI'NDA ROL ALDI

Ayrılık adlı filmde İstanbul'dan ayrılıp Berlin'de yaşayan ailesinin yanına giden bir Türk kızını oynadı. 2010 yılında bu filmdeki oyunculuğuyla Lola ödülünü kazandı.

2010 yılı ise Kekilli için ABD'ye açılma yılı oldu. Taht Oyunları (Game of Thrones) adlı dizide kamera karşısına geçti.

Almanya'ya döndükten sonra ülkede yayınlanan uzun soluklu dizilerden biri olan Tatort'ta rol aldı.

Sibel Kekilli son olarak 2022 yılında Özcan Alper'in imzasını taşıyan Karanlık Gece adlı filmde oynadı. Film, 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülüne değer görüldü.

TÜRK TAKİPÇİLERİNİ YASAKLAMIŞTI

Sibel Kekilli, bir dönem sosyal medya sayfası için attığı bir adımla da dikkat çekti.

Yıldız, Instagram paylaşımlarına yapılan nefret söylemi içeren yorumlar nedeniyle paylaşımlarının Türkiye'den görülmesini engelledi.

Ancak geçen yılın son döneminde beklenmedik bir şekilde bu engeli kaldırdı.

SON FİLMİNİN ÇEKİKLERİ İTALYA'DA

Kekilli şu sıralara çekimleri İtalya'da yapılan Yunan adlı filmde rol alıyor.

Yönetmenliğini Ameer Fakher Eldinin üstlendiği filmde Kekilli'nin rol arkadaşları arasında Alman sinemasının efsane yıldızlarından Hanna Schygulla, Tom Wlaschiha, Ali Suliman yer alıyor.