All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman çıkacak? All Of Us Are Dead konusu ve oyuncuları

Zombi kıyameti temalı dijital platform dizisi All Of Us Are Dead ilk sezonuyla izleyiciden tam not aldı. Güney Kore yapımı olan filmin 1. sezonu 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmaya başlamıştı. Peki, All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman çıkacak, çıkacak mı? İşte, All Of Us Are Dead dizisi hakkında detaylar

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dijital platformda Squid Game'den sonra popülaritesi artan dizilerden biri olmayı başaran All Of Us Are Dead, oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Dizi Güney Kore'de bir zombi kıyametinin aniden patlak vermesi nedeniyle bir lisede öğrencilerin can güvenliğinin tehdit altına girmesi sonucu gelişen olayları anlatıyor. İlk sezonu 28 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan All of Us Are Dead 2. sezon hakkında henüz yapım şirketinden bir açıklama gelmedi. Ancak izlenme başarısı göz önünde bulundurulduğunda yeni sezonun gelebileceği yönünde görüşler ön plana çıkıyor.

ALL OF US ARE DEAD KONUSU

Bir bilim deneyinin ters gitmesinin ardından yerel bir okul zombilerle dolup taşar ve zombilerle dolu okulda köşeye sıkışan öğrenciler hayatta kalmak için mücadele eder. Aç ve susuz bir şekilde, enfekte olmamak için adeta bir savaşın ortasına düşen öğrenciler okulda bulabildikleri her şeyi kullanmalıdırlar.

ALL OF US ARE DEAD OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Park Ji-hu - Nam On-jo rolünde: Cheong-san'ın komşusu ve çocukluk arkadaşıdır. Babasının itfaiyeci olması nedeniyle hayatta kalma becerileri ile ilgili yüksek miktarda bilgiye sahiptir.

Yoon Chan-young - Lee Cheong-san rolünde: On-jo'nun komşusu ve çocukluk arkadaşıdır. O, özellikle de aşık olduğu On-jo başta olmak üzere, başkalarının refahını sık sık kendi önüne koyan özverili bir çocuktur.

Cho Yi-hyun - Choi Nam-ra rolünde: Soğuk tavrıyla tanınan çalışkan sınıf başkanı.

Park Solomon - Lee Su-hyeok rolünde: "Bare-su" lakaplı, orduya katılmak isteyen yetenekli bir savaşçı.

Yoo In-soo - Yoon Gwi-nam rolünde: Diğer öğrencilere zorbalık yapan şiddete meyilli bir öğrenci.

Lee Yoo-mi - Lee Na-yeon rolünde: Kendini diğerlerinden daha üstün gören ve genellikle Gyeong-su'ya tepeden bakan, zengin, kibirli bir öğrenci.

Im Jae-hyuk - Yang Dae-su rolünde: Wu-jin'in en iyi arkadaşıdır ve dizinin en komik karakteri.