Ali'yi kimse durduramıyor!

ÇOCUĞU İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALACAK

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide Ali, Efe’ye bir türlü ulaşamaz. Gerçek kısa sürede ortaya çıkar. Cevher, Efe’yi alıkoymuştur. Bu haber Ali’yi çılgına çevirir. Gözünü karartan Ali, çocuğunu Cevher’in elinden almak için tek başına harekete geçmeye kararlıdır.

TÜM EKİP SEFERBER

Efe’nin kaçırılması ekipte büyük bir alarm yaratır. Herkes, küçük çocuğu kurtarmak için zamanla yarışır. Ancak Ali için bu sadece bir operasyon değil, kişisel bir hesaplaşmadır.

“ŞİMDİ SIRA BENDE”

Kendini yaşananlardan sorumlu tutan Ali, sorunu kendi yöntemleriyle çözmek ister. “Şimdi sıra bende” diyerek kontrolünü kaybeder. Ne Mesut’u ne de Hüsnü’yü gözü görür.

MESUT VE HÜSNÜ’DEN ZOR KARAR

Ali’nin kendine ve ekibe zarar vermesinden endişe eden Mesut ve Hüsnü, onu durdurmak zorunda kalır. Çaresiz kalan ikili, Ali’yi bağlayarak engel olmaya çalışır.

HEYECAN DORUKTA

Duygusal yüzleşmeler, yüksek tempo ve aksiyon dolu anlar… Efe kurtarılabilecek mi, Ali bu öfke selinden sağ çıkabilecek mi? Yanıtlar bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…