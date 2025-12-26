×
HABERLERKelebek Haberleri

Ali'yi kimse durduramıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#Kanal D#Arka Sokaklar 20.Sezon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 11:18

Kanal D’nin kült dizisi Arka Sokaklar’da bu akşam tansiyon zirveye çıkıyor. Ali, söz konusu çocuğu olunca kimseyi tanımıyor; karşısında Mesut ve Hüsnü bile olsa durmuyor.

ÇOCUĞU İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALACAK

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide Ali, Efe’ye bir türlü ulaşamaz. Gerçek kısa sürede ortaya çıkar. Cevher, Efe’yi alıkoymuştur. Bu haber Ali’yi çılgına çevirir. Gözünü karartan Ali, çocuğunu Cevher’in elinden almak için tek başına harekete geçmeye kararlıdır.

Aliyi kimse durduramıyor

TÜM EKİP SEFERBER

Efe’nin kaçırılması ekipte büyük bir alarm yaratır. Herkes, küçük çocuğu kurtarmak için zamanla yarışır. Ancak Ali için bu sadece bir operasyon değil, kişisel bir hesaplaşmadır.

“ŞİMDİ SIRA BENDE”

Kendini yaşananlardan sorumlu tutan Ali, sorunu kendi yöntemleriyle çözmek ister. “Şimdi sıra bende” diyerek kontrolünü kaybeder. Ne Mesut’u ne de Hüsnü’yü gözü görür.

Aliyi kimse durduramıyor

MESUT VE HÜSNÜ’DEN ZOR KARAR

Ali’nin kendine ve ekibe zarar vermesinden endişe eden Mesut ve Hüsnü, onu durdurmak zorunda kalır. Çaresiz kalan ikili, Ali’yi bağlayarak engel olmaya çalışır.

HEYECAN DORUKTA

Duygusal yüzleşmeler, yüksek tempo ve aksiyon dolu anlar… Efe kurtarılabilecek mi, Ali bu öfke selinden sağ çıkabilecek mi? Yanıtlar bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

Aliyi kimse durduramıyor

