Alişan'ın dinmeyen acısı... 'Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor'

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Her fırsatta kardeşine özlemini dile getiren Alişan, 12 Mayıs 1983 doğumlu Selçuk Tektaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Kardeşinin vefatı sonrası zor günler geçiren şarkıcı, Selçuk Tektaş ile fotoğrafına düştüğü notla duygulandırdı.

KEŞKE DEDİĞİM O KADAR ÇOK ŞEY VAR Kİ

Alişan, kardeşine "Bugün günlerden sensin kardeşim… Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum... Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor... Birlikte yapacağımız yarım kalan, keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki… Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın, hep bizimlesin biliyorum... İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk’um" sözleriyle seslendi.

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SELÇUK TEKTAŞ NEDEN VEFAT ETTİ?

Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Selçuk Tektaş, yaklaşık bir ay yoğun bakımda tedavi görmüş ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir.