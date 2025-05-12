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Alişan'ın dinmeyen acısı... 'Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor'

Güncelleme Tarihi:

#Alişan#Selçuk Tektaş#Koronavirüs
Alişanın dinmeyen acısı... Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 13:08

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında corona virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. Alişan, 12 Mayıs doğumlu kardeşini duygusal bir paylaşımla andı.

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Her fırsatta kardeşine özlemini dile getiren Alişan, 12 Mayıs 1983 doğumlu Selçuk Tektaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Kardeşinin vefatı sonrası zor günler geçiren şarkıcı, Selçuk Tektaş ile fotoğrafına düştüğü notla duygulandırdı.

Alişanın dinmeyen acısı... Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor

KEŞKE DEDİĞİM O KADAR ÇOK ŞEY VAR Kİ

Alişan, kardeşine "Bugün günlerden sensin kardeşim… Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum... Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor... Birlikte yapacağımız yarım kalan, keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki… Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın, hep bizimlesin biliyorum... İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk’um" sözleriyle seslendi.

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SELÇUK TEKTAŞ NEDEN VEFAT ETTİ?

Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Selçuk Tektaş, yaklaşık bir ay yoğun bakımda tedavi görmüş ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir.

 

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#Alişan#Selçuk Tektaş#Koronavirüs

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