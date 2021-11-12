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Alişan, kardeşinin vefatından sonra yaşadıklarını teve2 Magazin Masası’na anlattı…

#Alişan#Magazin Masası#Selçuk Tektaş

 teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası” na bugün ünlü şarkıcı Alişan telefon ile bağlandı. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybettikten sonra yaşadığı süreci gözyaşları içinde teve2 Magazin Masası programında anlattı.

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4 ay önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan, acı kaybının ardından hala günlerin geçmediğini, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyledi. Annesi Suzan Tektaş’ın son durumdan da bahseden Alişan “Psikolojik yardım aldınız mı?” sorusuna, “Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu.” dedi. Kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi.

Kardeşinin acısını atlatamayan Alişan hala gülmekten çekindiğini de dile getirdi. “Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım.” dedi.

Alişan, kardeşinin vefatından sonra yaşadıklarını teve2 Magazin Masası’na anlattı…

Ayrıca yayınlanan single çalışması “Tükeneceğiz”e de değinen Alişan, ilk kez bir Sezen Aksı şarkısı seslendirdiğini ve usta sanatçı Sezen Aksu’nun, şarkının Alişan versiyonunu çok beğendiğini söyledi.

 “teve2 Magazin Masası” hafta içi her gün canlı yayınla teve2’de…

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