Alişan, kardeşinin vefatından sonra yaşadıklarını teve2 Magazin Masası’na anlattı…

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4 ay önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan, acı kaybının ardından hala günlerin geçmediğini, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyledi. Annesi Suzan Tektaş’ın son durumdan da bahseden Alişan “Psikolojik yardım aldınız mı?” sorusuna, “Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu.” dedi. Kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi.

Kardeşinin acısını atlatamayan Alişan hala gülmekten çekindiğini de dile getirdi. “Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım.” dedi.



Ayrıca yayınlanan single çalışması “Tükeneceğiz”e de değinen Alişan, ilk kez bir Sezen Aksı şarkısı seslendirdiğini ve usta sanatçı Sezen Aksu’nun, şarkının Alişan versiyonunu çok beğendiğini söyledi.

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