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Haber Giriş: 05.11.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Alişan Kapaklıkaya kimdir, kızı neden öldü?

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Alişan Kapaklıkaya kimdir, kızı neden öldü?
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Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, katıldığı programlarla ve yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme geliyor. Alişan Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 2 yıl önce hayatını kaybetmişti. Kapaklıkaya, katıldığı bir programda kızı için dua istemişti. Peki, Alişan Kapaklıkaya kimdir, kızı neden öldü?

Alişan Kapaklıkaya 1962 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yoksul bir ailede dünyaya geldi. 1985 yılında Marmara Üniversitesinden mezun olmuştur. Adana'daki bazı liselerde öğretmenlik yaptı.

1987 ile 1992 yılları arasında Çukurova Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

2000'li yıllarda NLP ile tanıştı ve bu alanda uzmanlık alarak uluslararası alanlarda çalışmalar yaptı. Özellikle bir TV programında anlattığı siyah pantolon hikayesi ile popülerliğini arttırdı.

ALİŞAN KAPAKLIKAYA’NIN KIZI NEDEN ÖLDÜ?

Zahide Yetiş'le programında kanser hastası kızından da bahseden Yazar Alişan Kapaklıkaya kızı için dua istemişti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018’de hayatını kaybetmişti.

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