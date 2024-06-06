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"Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı" Burcu Kara geçirdiği operasyonu anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Burcu Kara#Sağlık#Ameliyat
Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı Burcu Kara geçirdiği operasyonu anlattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 18:39

Hastane odasından yaptığı paylaşım ile sevenlerini endişelendiren oyuncu Burcu Kara, sağlık durumunu anlattı...

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Ünlü oyuncu geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi:

Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı Burcu Kara geçirdiği operasyonu anlattı


SON BİR YILDA BÜYÜMEYE BAŞLAMIŞTI
Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan ,sonrasını göze almalısın.😂E hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil, her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim zaten alışıksınız filtresiz hallerime.🤓Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün.🙏🏼Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Çok araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine,ekibine ve tüm hastane çalışanlarına büyük saygı ve teşekkürlerimle.🙏🏼🌹Arayan,soran,yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cvp vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim.🙏🏼❤️
Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı Burcu Kara geçirdiği operasyonu anlattı


 

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#Burcu Kara#Sağlık#Ameliyat

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