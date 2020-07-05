Alina Boz kimdir? İşte Alina Boz'un hayatı ve biyografisi
Alina Boz kimdir? 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Alina Boz geceye renk katacak. "Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde yer alan ve adından sıkça söz ettirren Alina Boz, kariyer hayatı ve başarılarıyla gündeme gelen isimlerden oldu. 'Paramparça' dizisiyle ün kazanan en son Elimi Bırakma'da kamera karşısına geçen Alina Boz, sosyal medya ve internette merak konusu oldu. İşte, Alina Boz'un hayatı ve biyografisiyle ilgili ayrıntılar.
Genç oyuncu, Alina Boz yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine topluyor. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin dikkat çeken isimlerinden olan Alina Boz, "Cesur Hemşire" dizisinde "Canan" olarak ekranlara adım attı. İşte, Alina Boz'un hayatıyla ilgili detaylar.
Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus kökenli olan Alina Boz, Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duydu. İlk olarak "Cesur Hemşire" dizisinde "Canan" olarak ekranlara adım attı. Alina Boz, esas çıkışını ise "Paramparça" dizisinde canlandırdığı "Hazal" karakteri ile yaşadı.
2016 yılında kadrosunda Zafer Algöz ve Melek Baykal gibi usta isimlerin yer aldığı "Kaçma Birader" adlı filmde de rol alan Alina Boz, Ata Demirer ve Justin Bieber ile Avea reklamlarında bulunan genç oyuncu reklam filminde yer aldı.
2017 yapımı Sevda’nın Bahçesinde Defne karakterine hayat verdi. Alina Boz son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi "Vatanım Sensin" de rol almıştır. Alina Boz son olarak Elimi Bırakma isimli dizinin başrolünü üstlenmiştir.
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