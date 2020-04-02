Ali Vefa karakterine canlandıran Taner Ölmez Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Mucize Doktor bitti mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dudullu Postası dizisinin kadrosunda yer alan Taner Ölmez, Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine can vermesi dolayısıyla pek çok vatandaşın araştırdığı husus olmaya başladı. Peki, Ali Vefa Mucize Doktor'dan ayrılıyor mu ya da Mucize Doktor bitti mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALİ VEFA MUCİZE DOKTOR'DAN AYRILDI MI?

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine can veren Ali Vefa, Kanal D ekranlarında yer alan Dudullu Postası dizisinde görülünce dikkatleri üzerine çekti.

2018 yılında çekilen Dudullu Postası dizisinde rol alan oyuncu, Mucize Doktor'daki rolüne devam ediyor.

MUCİZE DOKTOR BİTTİ Mİ?

Mucize Doktor dizisi bu hafta eski bölümü ile ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki haftalarda yayında olması gerekiyor.