Ali Toprak cinayetinde yeni gelişme… Ali Toprak nerede, nasıl öldürüldü, katili bulundu mu?

Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın cansız bedenini eşi buldu. Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu.Müge Anlı’nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak’ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi. Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı.

Şevki Sözen olay yeri fotoğrafına bakıldığında kanın farklı yere aktığını görüldüğünü bunun ölen kişinin pozisyonun değiştiği konusunda fikir verdiğini açıkladı. Ali Toprak'ın ilk darbe aldığı yerden bedeninin yer değiştirildiğini aslında cesedin içeri alındığını gösterdiğini ekledi. Başka yerde öldürülen Ali Toprak'ın seraya taşınmış olabileceği ve katilin sera içerisinde olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.