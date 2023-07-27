Ali Sürmeli'den Kenan Işık'a: Sesim sana geliyordur Kenan Abi!

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Yıllar önce Işık’ın yönettiği tiyatro oyununda rol aldığını belirten Sürmeli, “O oyunla ödüller aldım” diyerek sanatçıya seslendi:

“Sana sağlıklar diliyorum. Gözünü açıp da bizi seyretmiyor olabilirsin ama sesim sana geliyordur abi.”

Sürmeli, sinemaya geçiş sürecinde de Işık’ın payı olduğunu açıkladı: “Beni bir arkadaşına gönderdi, gittim. Arkadaşı ‘Figüranı oynayacaksın’ dedi, kabul ettim. ‘Düş, Gerçek, Bir de Sinema’ adlı o filmle ödül aldım. Sinemaya öyle başladım.”



KÖTÜ ADAMI İYİ OYUNCU OYNAR



Sürmeli, kötü adam rollerinden sıkıldığı dönem konuyu yine “ustam” dediği Işık’a danıştığını söyledi:

“Mafya rollerinden sıkıldım. Kenan Abi’ye gittim, ‘Mafya dizisi yapan beni çağırıyor’ dedim. ‘İyi adamı oynamak kolay. Kötü adamı iyi oyuncuya oynatırlar’ dedi.” 2014’te spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık o günden bu yana komada.