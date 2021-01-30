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Televizyon
Haber Giriş: 30.01.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Ali Sunal kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın hayatıyla ilgili bilgiler

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Ali Sunal kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın hayatıyla ilgili bilgiler
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Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın hayatıyla ilgili bilgiler merak ediliyor. Babasının izinden giderek oyunculuğu seçen Ali Sunal, katıldığı programlar ve yer aldığı projelerle gündeme geliyor. Peki, Ali Sunal kimdir, kaç yaşında? Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın hayatıyla ilgili bilgiler

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi. Kemal Sunal'ın oğludur. Babasıyla birlikte oynadığı Propaganda filmindeki "Mahmut" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mustafa" rolleriyle tanınmıştır.

Yeditepe Üniversitesinde işletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Hâlen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır. 2011 yılının Temmuz ayında oyuncu Gökçe Bahadır ile evlendi. Çift 23 Şubat 2012 günü tek celsede boşandı. 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.

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