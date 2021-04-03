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Televizyon
Haber Giriş: 03.04.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Ali Erkazan ile Füsun Demirel ilk kez bir arada

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Ali Erkazan ile Füsun Demirel ilk kez bir arada

Yapımcılığını Serdal Kara'nın üstlendiği  "Model" dizi çekimleri başladı.

Dizinin kadrosunda Mehmet Çepiç, Asuman Dabak, Ali Erkazan, Füsun Demirel, Erol Yavan gibi birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

Türk sinemasının iki ünlü ismi Ali Erkazan ve Füsun Demirel ilk kez bir yapımda birlikte rol alıyorlar… 

Dizinin yönetmenliğini  Deniz Denizciler yaparken, çekimlerine başladığı "Model" dizisinin senaristliğini yine Deniz Denizciler üstlendi.

Ali Erkazan ile Füsun Demirel ilk kez bir arada
Dizi filmlerinde yeni bir dönem başlatmak istediğini söyleyen ünlü yapımcı Serdal Kara, "Mankenlik ve model yarışmalarının perde arkasının konu edileceği diziseverlerin çok beğeneceği böyle bir projeye imza atmaktan mutlu ve heyecanlıyım dedi."

 

 

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