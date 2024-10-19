Ali Çuhadar kimdir, nereli? MasterChef konuk şefi Ali Çuhadar'ın hayatı hakkında bilgiler

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Ali Çuhadar hayatı ve biyografisi televizyon izleyenleri tarafından merak ediliyor. 1976 yılında dedelerinden kendilerine kalan restoranları işleten Ali Çuhadar, mesleğe bulaşıkçılık yaparak başladı. İşlettiği 2 şubesi 6 Şubat depreminde kaybeden Çuhadar, mesleğini bırakmayıp devam etmiş.

ALİ ÇUHADAR KİMDİR?

MasterChef konuğu olan Ali Çuhadar, Kahramanmaraş'ta Küçük Ev restoranını işletiyor. 3 kuşaktır ayakta duran ve 1976 yılında kurulan Küçük Ev restoranı dedelerinden devralarak ayakta tutan Ali Çuhadar , sosyoloji ve psikoloji mezunu.

Mesleğe bulaşıkçılık yaparak başlayan Çuhadar, "Ben yiyemiyorsam, yemiyorsam size bunu yedirmem, Allah bunu görür" diyerek restoranlarındaki temizliğe vurgu yapıyor.

MasterChef'e katılan başarılı şef, işlettiği 2 şubesinin 6 Şubat depreminde yıkıldığını ve yeniden başladıklarını söyledi.