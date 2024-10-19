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Ali Çuhadar kimdir, nereli? MasterChef konuk şefi Ali Çuhadar'ın hayatı hakkında bilgiler

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#Ali Çuhadar#Masterchef Türkiye#Ali Çuhadar Kimdir
Ali Çuhadar kimdir, nereli MasterChef konuk şefi Ali Çuhadarın hayatı hakkında bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 02:59

MasterChef Türkiye konuk şefi Ali Çuhadar hayatı izleyenlerin dikkatini çekti. Kahramanmaraşlı olan Şef Ali Çuhadar, memleketinde önde gelen Küçük Ev restoranını işletiyor. "Ben yiyemiyorsam, yemiyorsam size bunu yedirmem, Allah bunu görür" diyen Çuhadar, sosyoloji ve psikoloji mezunu. Aşçılığa bulaşıkçılık yaparak başlayan ünlü şef MasterChef'te yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş depreminde 2 şubesinin yıkıldığını açıkladı. Ali Çuhadar kimdir, nereli? İşte, MasterChef konuk şefi Ali Çuhadar'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Ali Çuhadar hayatı ve biyografisi televizyon izleyenleri tarafından merak ediliyor. 1976 yılında dedelerinden kendilerine kalan restoranları işleten Ali Çuhadar, mesleğe bulaşıkçılık yaparak başladı. İşlettiği 2 şubesi 6 Şubat depreminde kaybeden Çuhadar, mesleğini bırakmayıp devam etmiş.

ALİ ÇUHADAR KİMDİR?

MasterChef konuğu olan Ali Çuhadar, Kahramanmaraş'ta Küçük Ev restoranını işletiyor. 3 kuşaktır ayakta duran ve 1976 yılında kurulan Küçük Ev restoranı dedelerinden devralarak ayakta tutan Ali Çuhadar , sosyoloji ve psikoloji mezunu.

Mesleğe bulaşıkçılık yaparak başlayan Çuhadar, "Ben yiyemiyorsam, yemiyorsam size bunu yedirmem, Allah bunu görür" diyerek restoranlarındaki temizliğe vurgu yapıyor.

MasterChef'e katılan başarılı şef, işlettiği 2 şubesinin 6 Şubat depreminde yıkıldığını ve yeniden başladıklarını söyledi.

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