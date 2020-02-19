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Haber Giriş: 19.02.2020 - 22:28,Son Güncelleme:/

Ali Biçim kimdir ve kaç yaşındadır? Ali Biçim'le ilgili merak edilenler

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Ali Biçim kimdir ve kaç yaşındadır? Ali Biçim'le ilgili merak edilenler

Ünlü YouTube fenomeni Ali Biçim, son günlerde internette en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı. Babam Sınıfta Kaldı, Propaganda, Sar Başa gibi projelere adını yazdıran Ali Biçim Michael Jackson'ın Beat It parçasından etkilenip, profesyonel bir şekilde kaydettiği "Just Pide" adlı parçasına çektiği kliple üne kavuştu. Peki, Ali Biçim kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Ali Biçim'in biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler.

Son zamanlarda özellikle gençler tarafından takip edilen Ali Biçim, hayatı ve biyografisiyle merak konusu oldu. Oyunculuk ve aynı zamanda show programı sunuculuğu yapan Ali Biçim, bir dönem Ali Biçim Show'u hazırlayıp sundu. İşte, Ali Biçim kimdir sorusunun yanıtını araştıranlar için ayrıntılı bilgiler.

ALİ BİÇİM KİMDİR?

1987 yılında dünyaya gelen Ali Biçim, Aslen Kocaeli İzmit’lidir.Çocukluğu 2000 yılına kadar İzmit'te geçti. 2001 yılında da liseyi okumak için istanbul'a yerleşti. 2005'te İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde mezun oldu. Çocukluğu 2000 yılına kadar İzmit'te geçti. 2001 yılında da liseyi okumak için istanbul'a yerleşti. 2005'te İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde mezun oldu.

2011 Ağustos'ta, 2010 yılında Michael Jackson'ın Beat It parçasından etkilenip, profesyonel bir şekilde kaydettiği "Just Pide" adlı parçasına bir klip çekti.

2011 Ağustos ayında Okan Bayülgen ile birlikte çalışmaya başladı. TV8'de cuma günleri yayınlanan Medya Kralı ve cumartesi günleri yayınlanan Disko kralı için skeçler ve parodiler yazdı. 2013 yılında, Babam Sınıfta Kaldı dizisinde Yazgan adlı karakteri canlandırdı.

2014 yılında, FOX TV ekranlarında Ali Biçim Show'u hazırlayıp sundu. Son olarak Sar Başa filminde yer aldı. 

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