Alfa kuşağı bile Nilüfer'i takipte

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Nilüfer, genç hayranlarından gördüğü ilgi karşısında hissettiği mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

“Beni bırakın Z kuşağını, alfa kuşağındakiler (2010 yılından sonra doğanlar) bile takip ediyor. Gençlerin şarkılarıma gösterdiği ilgiden dolayı çok mutluyum.” Sanatçının Çeşme konseri, bir evlilik teklifine de sahne oldu. Genç çifti sahneye davet eden Nilüfer, onların mutluluğu karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ünlü şarkıcı, çifte “Birbirinizin elini hiç bırakmayın. Her koşulda birbirinize sevgi ve saygıyla bakın” dedi.