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Alfa kuşağı bile Nilüfer'i takipte

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#Nilüfer#Çeşme Açıkhava Tiyatrosu#Alfa Kuşağı
Alfa kuşağı bile Nilüferi takipte
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 08:07

YAZ turnesine devam eden Nilüfer, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserin ardından Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

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Nilüfer, genç hayranlarından gördüğü ilgi karşısında hissettiği mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

“Beni bırakın Z kuşağını, alfa kuşağındakiler (2010 yılından sonra doğanlar) bile takip ediyor. Gençlerin şarkılarıma gösterdiği ilgiden dolayı çok mutluyum.” Sanatçının Çeşme konseri, bir evlilik teklifine de sahne oldu. Genç çifti sahneye davet eden Nilüfer, onların mutluluğu karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ünlü şarkıcı, çifte “Birbirinizin elini hiç bırakmayın. Her koşulda birbirinize sevgi ve saygıyla bakın” dedi.

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#Nilüfer#Çeşme Açıkhava Tiyatrosu#Alfa Kuşağı

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