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Aleyna Tilki: Çocuklu bir rock star olacağım

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#Aleyna Tilki#Cosmopolitan#Aleyna Tilki KİMDİR
Aleyna Tilki: Çocuklu bir rock star olacağım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 11:47

Aleyna Tilki, yeni çıkaracağı albüm öncesi Cosmopolitan dergisine konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan şarkıcı çarpıcı açıklamalar yaptı.

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24 yaşında olan Tilki, “30’larınla ilgili planların var mı? Nasıl bir kadına dönüşmek istiyorsun” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Yeni çıkartacağım albümle rock star dönemime geçmeye başlıyorum. Tam 30’larımda kendimi hayal ettiğim gibi bir kadın olacağımı düşünüyorum. Daha güçlü, sınırları belirgin, ne yapmak istediğini, hangi şarkıyı söylemek istediğini herkesten daha iyi bilen, kendini herkesin söylediğinden daha iyi tanıyan gerçek bir rock star olarak görüyorum. Bir de çocuklarım olsun istiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ama çocukları olan gerçek bir rock star.”

Aleyna Tilki: Çocuklu bir rock star olacağım



CİDDİ DEPRESYONLARLA MÜCADELE ETTİM

Ünlü şarkıcı hayatında birçok kez depresyonla mücadele etmek zorunda kaldığını da itiraf etti:

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“Açıkçası 20’lerimin ortalarına kadar çok ciddi depresyonlarla mücadele ettim. Ben hikâyemle uzun bir süre vakit geçirdim o depresyonun içinde. Bunun sonucunda 20’li yaşların ortasına gelmiş genç bir kadın olmanın gururunu yaşıyorum. Artık insanlar beni çok daha zor acıtabilir, sınırlarımı aşamaz. Aşarsa karşısında kadın Aleyna’yı görürler ve bu iyi bir sus payıdır. Bu yüzden büyümeyi seviyorum. Büyük halimin içimdeki çocuğun elini tutmasını çok seviyorum. Tabii ki gelecek kaygım hâlâ devam ediyor. Bazı hedeflerim olur mu olmaz mı diye korktuğum günler oluyor ama kendimi o kadar güçlü hissediyorum ki her şeyin üstesinden gelebilirim.”

 

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#Aleyna Tilki#Cosmopolitan#Aleyna Tilki KİMDİR

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