Aleyna Solaker: Kadına şiddet kırmızı çizgim

“AZRA’YI OYNAMAK İSTEDİM”

Güller ve Günahlar’da Azra karakteriyle dikkat çeken Aleyna Solaker, senaryoyu ilk okuduğunda yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlattı: Azra, daha önce canlandırdığım karakterlerden çok farklıydı. Dışarıdan şıkır şıkır, süslü bir kadın ama içinde fırtınalar kopuyor. Onu deneyimlemek istedim.

“KİMSE GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL”

Dizide psikolojik şiddete maruz kalan bir kadını oynayan Aleyna Solaker, karakterin izleyiciye dokunacağına inanıyor: Ne yazık ki birçok kadın benzer duyguları yaşıyor. Azra’da herkes kendinden bir şey bulacak. Güzellik baskısının günümüzde herkesi etkilediğini vurgulayan oyuncu, sosyal medyanın bu durumu derinleştirdiğini söyledi: Filtreler, kusursuz fotoğraflar… Herkes orada çok güzel görünmek zorunda hissediyor. Oysa kimse göründüğü gibi değil.

“ÖZENDİRİCİ BİR TARAF YOK”

Kadına şiddet konusuna hassasiyetle yaklaştığını belirten Solaker, rolü kabul ederken en çok buna dikkat ettiğini söyledi: Kadına şiddet benim kırmızı çizgim. Senaryoda özendirici bir taraf yoktu, aksine güçlü mesajlar veriyor.

“BAZI KADINLAR BUNU YAŞIYOR”

Azra karakterinin zaman zaman zorlayıcı bir rol olduğunu belirten oyuncu duygularını, “İzlerken bile duygusal olarak etkileniyorum. Çünkü bazı kadınlar gerçekten bunu yaşıyor. Azra karakterini bir dizi karakteri gibi değil, bir gerçeklik gibi hissediyorum. Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet kadar yıkıcı. Azra’da herkesin içinde bastırdığı o kadın çığlığı var” şeklinde ifade etti.

“ŞİDDETİ GÖRÜR GÖRMEZ GİDERİM!”

Gerçek hayatta Azra gibi bir eşle karşılaşması durumunda ne yapacağı sorulan Solaker, net konuştu: O şiddeti fark ettiğim anda, koşullar ne olursa olsun giderdim. Kadının ekonomik özgürlüğü çok önemli. Kimseye muhtaç olmamalı.

Aleyna Solaker’in güçlü performansıyla dikkat çektiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.