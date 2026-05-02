Aleyna Solaker: Azra olmayı çok istedim

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 07:55

ALEYNA Solaker, Kanal D’nin cumartesi akşamları ilgiyle izlenen dizisi “Güller ve Günahlar”da Azra rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

 Eşi Cihan’dan (Serdar Orçin) gördüğü psikolojik şiddetle izleyicinin yüreğine dokunan oyuncu, yoğun çekim temposu içinde hem kariyerini hem de kendini yeniden keşfettiği bir dönemden geçtiğini söyledi.

Aynaya baktığında “keşif halinde olan bir genç kız” gördüğünü dile getiren Solaker, “Çünkü kendimi hâlâ kadın olarak göremiyorum. İç dünyam zaten hiç öyle değil” dedi.

SPORLA ARAM İYİ DEĞİL

Solaker, “Güller ve Günahlar”ın kariyerinde önemli bir sıçrama noktası olduğunu vurguladı:

Azra karakteri ilk geldiğinde onun içinde olmak çok istemiştim. Bu yüzden bu projede yer aldığım için gerçekten çok mutluyum.”

Formsanté dergisinin yeni sayısının kapağında yer alan Aleyna Solaker, “Sporla aram açıkçası hiç iyi değildi. Büyük bir hevesle başlayıp kısa sürede bırakıyordum. Genelde pilates yapıyordum. Şimdi fitness’a başladım ve çok keyif aldım. Düzenli gidiyorum ve bırakmayı da düşünmüyorum” dedi.

 

