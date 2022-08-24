Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Batuhan Karacakaya'ya sert cevap

Haberin Devamı

Aleyna Kalaycıoğlu son dönemlerde özel hayatı ile de çok haber oluyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder'le sevgili oldukları bilinen çift konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Kalaycıoğlu, "Seni merak edenler için sorayım. Mutlu musun?" sorusuna, "Özel hayatımın, kariyerimin önüne geçmesini istemem ve mümkün olduğunca gizli yaşamayı tercih ederim. Ama şu an mutluyum, önemli olan da bu..." yanıtını verdi.



Aleyna, “Survivor” hikayen senin için bir çıkış oldu. Ardından şarkıcı Berkay ile müzik kariyerinde başlangıç yaptın. Şimdilerde de kendi yazdığın ve söylediğin "Beceremedin" ile gündeme geldin. Şarkının etkileri nasıl oldu?

Haberin Devamı

Herkesin hayatında beceremediğini düşündüğü ilişkiler mutlaka yaşanmıştır. “Beceremedin”, benim için çok değerli. Çünkü söz ve müziğin bana ait olduğu, duygularımı fazlasıyla ifade edebildiğim bir parça oldu. Gelen tepkiler çok güzel, çok memnunum. Halkın benimsemesi ve sahiplenmesi benim için çok önemliydi. Bu şarkıyla beraber bunu yakaladığımı düşünüyorum.

“Survivor” yarışması, kitle oluşturmak için nokta atışı bir program. Ancak oradan çıkan yarışmacılar, genellikle oluşturdukları ağı korumakta zorlanıyorlar. Yarışma sonrası üretim ve üretilen işlerden sonra da gündemde kalabilmek oldukça zor. Sen bu kitleyi koruyabildiğini düşünüyor musun?

Evet, düşünüyorum. Fakat amacım kitlemi korumaktan ziyade, sevdiğim işi yaparak üstüne çıkmak. Zaten başarılı olduğum, insanlara dokunabildiğim sürece bu kitle çoğalacak. “Survivor”, benim için müzik kariyerimi aralayan bir kapı oldu diyebilirim. İstanbul finalinde aldığım teklif ile beraber hayatım farklı bir yönde akmaya başladı ve bu durumdan çok mutluyum. Şu an çok daha güzel şarkılar yapıp milyonlara ulaşmak tek hedefim.

"Beceremedin" diyerek kime ya da kimlere ithafta bulunduğun da çok merak ediliyor. Herkesin aklına farklı isimler geliyor. Bu şarkı, birilerine gönderme mi?

Haberin Devamı

Müzik bir terapi, bir beslenme kaynağı, bir arkadaş ve tanımlayamadığımız ruha iyi gelen duyguların toplamı aslında... Küçük yaşlarımdan beri bazı şarkıları kendi hikayemi, kendi ruhumu bulduğumu hissederek dinlerdim. Şarkı söylemeye başladığımdan beri hayalim buydu aslında... Kendi yazıp söylediğim bir şarkı dinleyen herkesin kendi hikayesini keşfedeceği duygulara yol açsın.

Sen hangi hikayenin duygusuyla yazdın peki?

Usta şair İlhan Berk Poetikasında açıklıyor. Üstad bu şiirde ne anlattınız? diye soruyorlar. "Ben yazdım sen anla" diyor kendisi de. Bu metaforla yorumlayacak olursak, ben söyledim siz anlayın.



Böyle söylersen direkt akla gelen isimler çıkıyor ama...

Haberin Devamı

Bu yorumları ben de görüyorum. Özellikle yarışma ve sonrasında ismimi gündeme getiren, gönderme yapmaktan çekinmeyen kişi/lerle ilgili olduğu düşünülüyor ama ben yarışmadan sonra kariyerime üretim yaparak devam etme yolunu seçtim. Kendimle rekabet edip sürekli üzerine koyarak ilerlemekten başka bir hedefim yok açıkçası... Fatih Hoca'nın bir sözü vardı ya... "Biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik. Aynı yoldan geçmedik. Benzer başarılarımızda yok..."



Yarışma ve sonrasında çok kaotik gerilimler yaşadın... Özellikle bu sene “Survivor All Star”da Batuhan Karacakaya'nın sana sataştığını hatırlıyorum. Bu konu, sosyal medyada da çok gündeme gelmişti. Yarışmada olmamana rağmen sana neden sataşılıyor?

Haberin Devamı

İnsanlar genelde hazmedemediği konuları dile getirdiklerinde rahatlar. Malum kişinin yediremediği konu belli. Ama son zamanlarda saygısızlaştı yeterince. Bunun gibi yaşadığım birçok olay oldu. Yediremeyen herkes konuşuyor. Performansım ve azmimi yeterince yansıttığımı düşünüyorum. Güçlü bir karakter olduğum için de insanlar yorum yapmaktan çekinmiyor.



Özel hayatını kamuoyu önünde yaşamayı sevmediğini ve bunu tercih etmediğini biliyorum. Fakat takdir edersin ki bugünlerde yazılı ve görsel basında gündemden düşmeyen haberlerin var. Seni merak edenler için sorayım. Mutlu musun?

Özel hayatımın, kariyerimin önüne geçmesini istemem ve mümkün olduğunca gizli yaşamayı tercih ederim. Ama şu an mutluyum, önemli olan da bu.

Haberin Devamı

Yeni şarkılar gelecek mi?

Çok kısa bir süre içerisinde üçüncü şarkımı çıkarmaya hazırlanıyorum. Hatta sol koluma dövmesini bile yaptırdım. Normal şartlarda “Beceremedin” şarkısından önce “Heykel” isimli şarkım çıkacaktı. Fakat ben “Beceremedin” için doğru zamanın şu an olduğunu düşündüm. Çok da iyi oldu. “Heykel” için sabırsızlanıyorum. Alt yapısı ve sözleri çok güçlü bir şarkı. Planlamada bir değişiklik olmazsa ekim ya da kasım gibi o şarkımı da çıkarmayı düşünüyorum.

Yakın gelecekteki projelerin neler?

Yakında yönetmen Emre Bahadır Çırakoğlu ile bir araya geleceğiz. Heyecanlı, güzel bir başlangıç olacak benim için... Ayrıca hem takipçilerimden gelen yorumlar hem de daha geniş kitlelere ulaşmak adına Youtube'a gireceğim. Ekip olarak fazlasıyla heyecanlı içerik konseptleri hazırlıyoruz.