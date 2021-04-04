Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna hakkında bilgiler

Survivor 2021 kadrosunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu merak edilen isimlerden biri. Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Aleyna 1998 doğumlu. İşte Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü okuyan Aleyna hakkında bilgiler

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova’da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamış.

Kalaycıoğlu açıklamasında, ‘Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach voleybol okul takımında yer alıyorum.’ dedi.

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