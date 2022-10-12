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Aleyna Kalaycıoğlu, Cengiz Ünder ile neden ayrıldıklarını anlattı

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#Aleyna Kalaycıoğlu#Cengiz Ünder#Survivor
Aleyna Kalaycıoğlu, Cengiz Ünder ile neden ayrıldıklarını anlattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 14:41

Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşamaya başlamış ancak birliktelik kısa sürmüştü.

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2. Sayfa porogramına konuk olan Kalaycıoğlu, ayrılık nedenini anlattı:

"Cengiz ile bir birbirimizi tanıma aşamasındaydık fakat kısa sürdü. Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik. Benim kariyer hedeflerimle onunki çok farklı ve ortak paydada buluşamadık aslında. Benim istediğim sektör, onun o sektöre çok sıcak bakmayışı... Ben 24 yaşındayım ve benim için her şeyden önce kariyerim gelir."

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Tanışma hikayelerinden de bahseden Aleyna Kalaycıoğlu, 'büyük konuştum' dedi:

"Biz Çeşme'de tanışmıştık. Ben şimdi DM'imi açsam en çok futbolcu bulurum. doğal olarak buna biraz irite oluyorum, yalan söylemeyeceğim. Böyle bir muhabbet olmuştu ben de bunun üstüne 'topçu ile işim olmaz' tarzı bir şey söylemiştim. İşte büyük konuşmamak lazım."

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Geçtiğimiz ağustos ayında milli futbolcu Cengiz Ünder ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu, Cengiz Ünder ile neden ayrıldıklarını anlattı

Kalaycıoğlu sevgilisiyle çıktığı tatilden bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı.

Bulunduğu konumu belirten Kalaycıoğlu, Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesini etiketledi. Ünlü futbolcu Cengiz Ünder, geçtiğimiz yıl Roma'dan Olimpik Marsilya kulübüne transfer olmuştu.

 

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#Aleyna Kalaycıoğlu#Cengiz Ünder#Survivor

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