Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna hakkında bilgiler

Survivor yarışmacısı olan Aleyna Çalışkan bu hafta eleme potasında yer alıyor. Gönüllüler kadrosunda yer alan Aleyna Çalışkan 15 Temmuz 1998 doğumlu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğumlu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi olan Aleyna, voleybol, badminton, karate ve boks sporları ile ilgileniyor. Yarışmacı, profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.