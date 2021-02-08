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Televizyon
Haber Giriş: 08.02.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna hakkında bilgiler

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Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna hakkında bilgiler
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Survivor yarışmacısı olan Aleyna Çalışkan merak edilen isimlerden biri. Gönüllüler kadrosunda yer alan Aleyna’nın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte yedeklerden yarışmaya dahil olan Aleyna Çalışkan hakkında merak edilenler

Aleyna Çalışkan, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor. Yedeklerden yarışmaya dahil olan Aleyna Çalışkan, Gönüllüler takımında bulunuyor. İşte 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya gelen Survivor Aleyna ile ilgili bilgiler

SURVİVOR YARIŞMACISI ALEYNA KİMDİR?

Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğumlu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi olan Aleyna, voleybol, badminton, karate ve boks sporları ile ilgileniyor. Yarışmacı, profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

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